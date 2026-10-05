Cote d'Ivoire: Protection sociale des chauffeurs - Abdoulaye Sylla veut accélérer leur adhésion au régime social des travailleurs indépendants

La Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire (Fensc-CI) veut inscrire la protection sociale au coeur de sa nouvelle mandature. Son président national, Abdoulaye Sylla, entend notamment accélérer l'adhésion des chauffeurs au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) de la Cnps.

La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs de Côte d'Ivoire (Fensc-CI) est désormais en ordre de marche. Élu à la tête de l'organisation le mardi 11 août 2026, puis investi le samedi 15 août au siège de la Fesaci-CG, Abdoulaye Sylla a officiellement présenté son bureau exécutif national, le samedi 3 octobre, au même endroit.

Composé de 22 membres, dont le président national, le bureau exécutif est dirigé, sur le plan exécutif, par Touré Yaya, président exécutif. À chacun des membres, Abdoulaye Sylla a assigné une feuille de route. Une étape qui ouvre désormais la voie à la mise en oeuvre de son projet de mandature.

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Au centre de cette nouvelle dynamique figure la « Fensc-CI renouveau », un projet dont l'un des principaux axes repose sur la protection sociale des chauffeurs, avec une attention particulière accordée au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps).

Pour Abdoulaye Sylla, l'enjeu est désormais de faire de l'accès à la protection sociale une priorité pour les chauffeurs. « La Fensc-CI renouveau, c'est une vision éclairée, un projet social structurant et structurel, résolument orienté vers la vision d'une Grande Côte d'Ivoire portée par le leadership avéré du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara », a-t-il déclaré devant les membres du bureau exécutif national.

Selon lui, l'évolution du monde du travail et les réalités du secteur du transport imposent aux chauffeurs de mieux se prémunir contre les risques sociaux. Le Rsti, qui constitue le régime de protection sociale destiné aux travailleurs indépendants en Côte d'Ivoire, doit ainsi occuper une place centrale dans cette démarche.

Pour le président de la Fensc-CI, les chauffeurs ne sauraient rester en marge de ce dispositif. Il estime que l'adhésion au Rsti constitue un moyen de protection contre plusieurs risques sociaux, notamment la maladie, les accidents et les conséquences liées à la vieillesse.

Cette orientation vise particulièrement les travailleurs du secteur qui, après des années d'activité, se retrouvent parfois sans couverture sociale suffisante pour faire face aux difficultés liées à la retraite.

« Dans un monde dynamique, le secteur du transport en général, mais celui des chauffeurs en particulier, doit s'aligner sur le Rsti, qui est la couverture sociale obligatoire pour tous les travailleurs indépendants de la Côte d'Ivoire », a soutenu Abdoulaye Sylla.

La vision défendue par le président national a reçu l'adhésion des membres du bureau exécutif national. Pour passer rapidement à l'action, Adama Ouattara dit « Ado », a été désigné président du comité chargé de conduire cette démarche.

La composition de ce comité sera dévoilée dans les prochains jours. Il aura notamment pour mission de travailler à la sensibilisation et à l'adhésion des membres de la Fensc-CI au Rsti.

Avec cette orientation, la nouvelle équipe entend faire du volet social l'un des marqueurs de la « Fensc-CI renouveau » et placer la protection sociale des chauffeurs au coeur de son action syndicale.