Cote d'Ivoire: Bouaké/Boissons énergisantes - Une mission de répression commence aujourd'hui

La Direction du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat veut mettre de l'ordre dans la commercialisation de certaines boissons énergisantes, interdites aux personnes de moins de 18 ans.

A partir de ce lundi 5 octobre 2026, la Direction régionale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat va mener des actions répressives contre des boissons énergisantes interdites à la consommation des personnes de moins de 18 ans.

En prélude à cette action de salubrité publique dans les marchés de Bouaké, Mamadou Fadiga, Directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de Gbêkê, a mené, le samedi 3 octobre 2026, une action de sensibilisation des commerçants de Bouaké.

Ses collaborateurs et lui ont rendu visite aux acteurs de la chaîne de distribution dans le but de les interpeller sur les restrictions encadrant la vente de certaines boissons énergisantes, dont celle de l'étiquetage portant clairement la mention « interdit au moins de 18 ans. Mais aussi et surtout les informer qu'une action de répression sera menée à partir d'aujourd'hui ».

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Mamadou Fadiga a lancé un appel au respect de cette mesure : « Nous avons lancé un ultime avertissement pour demander à tous ceux qui se livrent à ce type de commerce prohibé d'y renoncer ».

Toutefois, il a tenu à faire cette précision pour lever toute ambiguïté. « La commercialisation des boissons énergisantes de manière générale n'est pas interdite. C'est plutôt leur vente aux personnes de moins de 18 ans qui est formellement interdite. Notamment leur vente aux abords des établissements scolaires », dira-t-il.

« Les personnes contrevenantes sont passibles de sanctions pénales. En plus de la saisie des stocks concernés », a mis en garde Mamadou Fadiga. Kassamba Diaby, président des consommateurs de Bouaké, a salué cette opération : « C'est une action de santé publique que nous approuvons ».