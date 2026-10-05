Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - Remedes apporte son soutien à des familles avec 20 000 kits distribués à travers le pays

L'Ong Réseau Mondial des Experts du Développement Économique et Social (Remedes) a intensifié ses actions de solidarité en faveur des élèves ivoiriens à cette rentrée scolaire.

Après une première phase menée dans les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, l'organisation a lancé, le 28 septembre 2026 à Krinjabo, dans le Sud-Comoé, une nouvelle étape de sa vaste campagne nationale de distribution de fournitures scolaires.

Ainsi, du 28 septembre au 1er octobre, plusieurs équipes de l'Ong ont parcouru différentes localités du pays afin d'accompagner les familles confrontées aux dépenses de la rentrée scolaire. Cette opération a touché de nombreuses régions, notamment le Bafing, les Montagnes, les Grands-Ponts, le Gontougo, l'Indénié-Djuablin, le Centre, l'Iffou, le Haut-Sassandra, ainsi que le district autonome d'Abidjan.

L'initiative vise à alléger les charges financières des parents d'élèves grâce à la distribution de kits composés de cahiers, stylos, règles et gommes. Dans le Bafing, les établissements de Ganhoué, dans la commune de Ouaninou, et de Kamassela, dans la commune de Touba, ont figuré parmi les bénéficiaires.

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Représentante du président mondial de Remedes dans l'ouest du pays, Patricia Aka a exhorté les élèves à faire bon usage des fournitures reçues. Selon elle, l'engagement de l'organisation en faveur de l'éducation s'inscrit dans la volonté de soutenir les enfants issus de familles modestes à travers la Côte d'Ivoire.

Sur le terrain, l'action a suscité de nombreuses réactions positives. À Ganhoué, le chef du village, Diomandé Sidiki, a salué un geste de solidarité qu'il juge précieux pour la communauté. Même satisfaction chez les parents, à l'image de Traoré Awa, qui a confié que cette aide arrivait à point nommé alors qu'elle rencontrait des difficultés pour acquérir les fournitures nécessaires à la scolarisation de son enfant.

Dans la région des Montagnes, les élèves de quatre écoles primaires regroupées au sein de l'École primaire catholique de Mangooin-Yrongooin ont également bénéficié de kits scolaires.

L'initiative a été favorablement accueillie par les enseignants, les parents et les élèves, certains exprimant leur motivation accrue à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.

La caravane a également marqué une étape dans les Grands-Ponts, notamment dans les écoles primaires publiques d'Abra-Niamiambo et d'Abraco. Les populations locales ont salué une action qu'elles estiment particulièrement utile dans un contexte où les dépenses liées à la rentrée pèsent fortement sur les budgets familiaux.

À Krinjabo, Péa Angèle a souligné l'importance de cette assistance destinée aux enfants. Elle a estimé que cette action constitue un soutien concret aux familles au moment où elles doivent faire face à de nombreuses charges scolaires.

Dans le district autonome d'Abidjan, plusieurs établissements de la sous-préfecture de Bingerville, notamment à Anan, Agban-Akouai et Achokoi, ont reçu des fournitures. À Achokoi, le directeur de l'école, Gonazou Flavien, a exprimé sa reconnaissance à l'ong, saluant une initiative qui contribue à soulager les parents en cette période de forte sollicitation financière.

La campagne s'est poursuivie dans le Gontougo, l'Indénié-Djuablin, le Centre et l'Iffou, où plusieurs établissements scolaires, notamment à M'Bayakro et à l'Epp Dangou, ont accueilli les délégations de Remedes.

Dans le Haut-Sassandra, des écoles de Daloa et de Zénoufla ont également bénéficié de cette opération, tout comme plusieurs établissements d'Abengourou, dans la région de l'Indénié-Djuablin.

Grâce à un déploiement simultané sur plusieurs axes du territoire national, l'Ong a pu rapprocher son action des communautés éducatives. Partout où elle est passée, l'initiative a été saluée par les élèves, les parents, les enseignants et les responsables communautaires.

Au terme de cette campagne nationale, ce sont 20 000 kits scolaires qui ont été distribués. En plus des fournitures, des appuis financiers ont été accordés à certaines communautés éducatives et traditionnelles, même si le montant global de cet accompagnement n'a pas été rendu public.

À travers cette opération, Remedes réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et du bien-être des familles. L'organisation entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, particulièrement dans les zones où les besoins sociaux demeurent importants, tout en inscrivant ses actions de solidarité dans la durée.