La Présidente de la Ligue tunisienne Anti-rhumatismales (LITAR), Rawdha Tkaya, a souligné que les douleurs articulaires persistantes ne devaient pas être considérées comme un phénomène normal lié au vieillissement, appelant à ne pas les négliger et à les diagnostiquer précocement.

Dans une déclaration à l'Agence Tap, TKaya a précisé que les maladies rhumatismales ne se limitent pas aux personnes âgées ni aux seules douleurs articulaires, mais englobent un large éventail de pathologies pouvant toucher les articulations, les os, les muscles, la colonne vertébrale et les tissus environnants ; elles peuvent également se manifester à différents stades de la vie, de l'enfance à un âge avancé.

Elle a souligné que ces maladies peuvent affecter la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie, ainsi que la capacité de la personne à mener normalement ses activités quotidiennes et professionnelles, en insistant sur le fait que le diagnostic précoce et le suivi régulier constituent deux éléments essentiels de la prise en charge du patient.

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Tkaya a insisté sur le fait que négliger des douleurs articulaires persistantes ou les considérer comme un phénomène normal lié au vieillissement peut retarder le diagnostic, soulignant qu'un diagnostic posé en temps opportun, associé à une activité physique adaptée, à une alimentation équilibrée et à un suivi médical, contribue à préserver la mobilité et l'autonomie et à améliorer la qualité de vie.

Elle a indiqué que la spécialité des maladies des os et articulations a connu ces dernières années une évolution importante en matière de moyens de diagnostic, de suivi et de traitement, ce qui a permis de mieux maîtriser de nombreuses maladies rhumatismales, en particulier celles à caractère inflammatoire chronique, de limiter leurs complications et de préserver la mobilité, l'activité et la qualité de vie, notamment lorsque le diagnostic et le traitement interviennent en temps opportun.

Elle a ajouté que la Journée mondiale du Rhumatisme, célébrée chaque année en octobre dans le monde entier, est l'occasion de faire connaître ces maladies, de corriger certaines idées reçues à leur sujet et de souligner l'importance de la prévention, du diagnostic précoce et du traitement, ainsi que le rôle essentiel de l'activité physique et d'un mode de vie sain.

Dans ce cadre, la LITAR organise, le samedi 10 octobre 2026, une manifestation ouverte au grand public qui se tiendra simultanément dans le quartier olympique de la Manzah 1 à Tunis, sur la place des Arts à Monastir et rue Al-Hadi Chaker à Sfax.