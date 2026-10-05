Tunisie: Kairouan - Une caravane de santé pluridisciplinaire au profit de 4000 bénéficiaires

Le lycée secondaire d'El Oueslatia a abrité ce dimanche une caravane de santé pluridisciplinaire, organisée à l'initiative du Centre médical de la douane en collaboration avec la Direction régionale de la santé de Kairouan. Cette action devrait totaliser environ 4 000 bénéficiaires à l'issue de son déroulement, selon les déclarations du porte-parole de la Direction générale de la douane tunisienne, le colonel Chokri Jabri.

Cette initiative illustre la dimension sociale et humaine de l'action douanière. Celle-ci ne se limite pas aux missions de terrain aux frontières, sur les routes et aux points de contrôle, mais s'étend à la participation aux efforts de solidarité et au soutien des institutions de l'État au service des citoyens.

Le colonel Chokri Jebri a précisé que cette caravane, l'une des plus importantes en termes de volume de participation et de préparation, a profité aux habitants des délégations d'EL Oueslatia, d'Oulaat, Haffouz, d'Ain Jelloula et de Sbiba, ainsi qu'aux familles des agents de la douane. Elle s'inscrit dans le cadre du rapprochement des services de santé des citoyens résidant dans les régions intérieures.

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De son côté, la directrice du Centre médical de la douane, le colonel Najoua Dallaji Ben Mebrouk, a indiqué à la TAP que la caravane a dispensé des consultations dans près de 20 spécialités, parmi lesquelles la médecine générale, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la dermatologie, la neurologie, la cardiologie, la diabétologie, l'endocrinologie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) et la psychiatrie. L'événement a mobilisé environ 30 médecins spécialistes et 30 cadres paramédicaux issus du Centre médical de la douane et de ses antennes de Monastir et de Kasserine, ainsi que de l'Hôpital militaire, de l'Hôpital Mongi Slim, de l'Hôpital du ministère de l'Intérieur et de l'Hôpital Charles-Nicolle de Tunis.

Elle a ajouté que le programme ne s'est pas restreint aux examens médicaux, puisqu'il a également permis de distribuer gratuitement des médicaments sur ordonnance, d'offrir des lunettes de vue aux écoliers et aux personnes âgées, et de fournir des fauteuils roulants ainsi que des équipements et accessoires médicaux aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre d'un élan de solidarité parrainé par la Direction générale de la douane sous l'égide du ministère des Finances.

La responsable a précisé que les équipes médicales prendront en charge les cas nécessitant des interventions avancées ou des actes chirurgicaux, en orientant et en transférant les patients vers des structures de santé de la capitale tout en assurant leur suivi jusqu'à l'amélioration de leur état de santé.

Pour sa part, le directeur régional de la santé de Kairouan, le Dr. Mrabet, a indiqué que la caravane disposait d'une pharmacie mobile, d'équipements et de matériel médical, en plus des consultations ophtalmologiques et de la distribution gratuite de lunettes. Il a souligné que l'initiative a été mise en place en coordination entre les ministères des Finances et de la Santé et la Direction générale de la douane au profit des habitants des zones éloignées des structures sanitaires, tout en apportant un renfort aux équipes médicales et paramédicales locales, estimant que la forte affluence témoigne de la confiance de la population envers ces caravanes médicales mobiles.

Sur le plan de l'organisation, le représentant du Croissant-Rouge tunisien, Nizar Trabelsi, a fait savoir que l'association a fourni 30 boîtes de premiers secours destinées à être distribuées dans le gouvernorat de Kairouan, a contribué à l'approvisionnement en médicaments et a dépêché 22 bénévoles venus de Ksar Hellal et de Ben Arous pour prêter main-forte à l'encadrement de l'événement. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien au principe de « la santé pour tous » et du renforcement de l'action solidaire en faveur des habitants des régions intérieures.