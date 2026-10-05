Tunisie: Jendouba-Réhabilitation du réseau d'eau potable - Les travaux ont avancé de 60%

Le directeur régional du Nord de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), Rabah Mansour, a annoncé que l'avancement des travaux du projet de réhabilitation du réseau d'eau potable dans les municipalités de Jendouba et de Jendouba-Nord a dépassé les 60 %.

Il a ajouté, dans une déclaration à l'Agence TAP, que le projet, qui prévoit la création d'un deuxième réservoir d'eau dans la région de Souala d'une capacité de 5 000 mètres cubes, pour un coût avoisinant les 8,020 millions de dinars, vise à renforcer les ressources en eau des gouvernorats de Jendouba et de Jendouba-Nord et à répondre aux besoins croissants des habitants, notamment dans le contexte des changements climatiques.

Le projet prévoit également la construction de deux réservoirs dans les régions de Beit Ksour et Maawa Jafal, ainsi que la pose d'environ 3 500 mètres linéaires de canalisations en fonte.

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Dans le cadre du renforcement du système d'approvisionnement en eau, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux a approuvé un programme de rénovation de la canalisation de distribution d'eau dans la région de lazag, relevant de la municipalité de Jendouba, par la pose de 700 mètres linéaires de canalisations pour un coût avoisinant les 420 000 dinars, dans le cadre des interventions du programme d'économie d'eau pour l'année 2026.

Ce programme prévoit également la rénovation des réseaux de captage et de distribution d'eau de la rue du 9 avril à Jendouba, grâce à la pose de 1 300 mètres linéaires de canalisations pour un coût estimé à 500 000 dinars, dans le cadre des interventions du programme d'économie d'eau pour les années 2026 et 2027.

Les travaux de ce dernier projet n'ont pas encore débuté, les autorisations nécessaires n'ayant pas encore été délivrées par les services chargés des équipements.