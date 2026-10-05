Tunisie: Banques cotées en Bourse - Des performances en demi-teinte

Les résultats financiers des banques tunisiennes cotées à la Bourse de Tunis pour le premier semestre 2026 font ressortir une nette disparité dans la rentabilité. En effet, sept banques ont affiché une croissance de leurs bénéfices nets, tandis que deux autres ont enregistré un recul, et qu'une dixième a basculé du bénéfice à la perte, selon une étude menée par la société « Prime Partners Holding ».

L'analyse, qui porte sur dix banques cotées à partir de leurs états financiers arrêtés à fin juin 2026, révèle par ailleurs que le produit net bancaire a progressé pour neuf d'entre elles, à l'exception de la Société Tunisienne de Banque, qui a vu son produit net bancaire reculer de 10,5 %.

Bénéfices en hausse pour les locomotives du secteur :

En tête des croissances de bénéfices nets, l'Amen Bank enregistre la plus forte progression avec une hausse de 23,7 %, portant son résultat net à 161,9 millions de dinars. Elle est suivie par la Banque Nationale Agricole, qui affiche une augmentation de 13,8 % à 156,3 millions de dinars, et par la Banque de Tunisie, en hausse de 12,5 % à 95,6 millions de dinars.

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D'autres établissements affichent également des performances positives, à l'instar de la Banque Internationale Arabe de Tunisie avec une hausse de 10,3 % à 271,4 millions de dinars, l'Attijari Bank avec une progression de 5,9 % à 123,1 millions de dinars, l'Union Internationale de Banques avec une augmentation de 6,6 % à 52,3 millions de dinars, et l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie avec une croissance de 9,7 % à 30 millions de dinars.

Contraste marqué et difficultés pour certaines enseignes :

À l'opposé, la situation s'est avérée plus délicate pour d'autres institutions. Le bénéfice net de la Housing Bank a chuté de 72 % pour s'établir à 15,2 millions de dinars, et ce, en dépit d'une progression de 8,7 % de son produit net bancaire à 345,7 millions de dinars. La Société Tunisienne de Banque a également vu son résultat net fondre de 59,4 % à 9,1 millions de dinars.

Plus marquant encore, l'Arab Tunisian Bank est passée d'un bénéfice net positif de 2,6 millions de dinars au premier semestre 2025 à une perte nette de 27,6 millions de dinars sur la même période en 2026.

L'étude explique cette contre-performance pour certains établissements par l'alourdissement des provisions destinées à couvrir les risques sur les prêts. C'est le cas de la Housing Bank, dont les provisions ont bondi de 83,9 % pour atteindre 146,7 millions de dinars contre 79,8 millions un an plus tôt, ou encore de l'Arab Tunisian Bank, où ces charges sont passées de 32,7 millions à 68,6 millions de dinars.

Indicateurs de risque et de liquidité :

L'analyse met aussi en relief des structures financières hétérogènes en matière de transformation, mesurée par le ratio de crédits par rapport aux dépôts. Ce taux s'établit à 57,4 % pour la Banque Internationale Arabe de Tunisie et à 57,5 % pour l'Attijari Bank, tandis qu'il atteint des niveaux plus tendus de 101,4 % pour la Housing Bank, 96,8 % pour la Banque de Tunisie et 94,5 % pour la Banque Nationale Agricole.

Enfin, les taux de créances classées, représentant les engagements en souffrance, varient sensiblement d'une banque à l'autre : ils s'élèvent à 21,59 % pour la Banque Nationale Agricole, contre 8,70 % pour l'Amen Bank, 6,49 % pour la Banque de Tunisie et 5,1 % pour l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie.