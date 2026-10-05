Tunisie: ESZ - Sur une corde raide

Avec 3 défaites et une victoire en 4 matches, l'ESZ, contrairement aux saisons passées, piétine en ce début de saison.

«Les Sang et Or» de Zarzis n'ont pas réédité cette année leurs bons débuts de parcours des saisons écoulées. Après un premier succès laborieux à Zarzis sur un OB qui n'était pas au pic de sa forme, les coéquipiers de Lamjed Rjili ont subi trois défaites contre le CSS à Sfax, l'USM à domicile et le CA à Radès.

La qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF aux dépens de Diambara (succès à l'aller par 3 à 1 et défaite au retour par 1 à 0) n'a pas tempéré la déception de la mauvaise entame de saison. Comme en témoigne le départ de l'entraîneur Moncef Mcharek qui a, pourtant, été l'artisan de la bonne prestation ( Coupe et championnat) de l'ESZ lors de l'exercice 2025-2026.

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Sorti par la grande porte après la fin de son mandat le 17 septembre avec un bilan sportif et financier flatteur ( un excédent de 500.000 dinars dans la caisse du club et 600.000 dinars en voie d'être encaissés ), le président du club Hafedh Taleb est revenu par la fenêtre une semaine après à la tête d'un Comité de direction provisoire pour sauver les meubles. Signe que la transition dans la direction n'a pas été bien préparée.

Chokri Khatoui, un bon profil

Le lendemain du départ de Moncef Mcharek, le coach Chokri Khatoui était déjà aux commandes et à pied d'oeuvre pour tenter de créer le choc psychologique et faire revenir la confiance dans le groupe. Son premier rendez-vous est pour le 11 octobre avec un match décisif pour la remontée au classement contre l'ESHS à Zarzis.

Un duel à ne pas manquer coûte que coûte pour bien attaquer une autre empoignade non moins importante contre le Real de Bamako pour le compte du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le 17 octobre, il va falloir que les Zarzissiens prennent un avantage conséquent et sécurisant dans cette première manche à Zarzis pour sortir indemnes. Un tremplin dont l'ESZ et son nouveau coach ont grand besoin pour reprendre du poil de la bête et rebondir de plus belle.

Fébrilité défensive et problème d'efficacité en attaque

Le système en 3-5-2 maintenu par Moncef Mcharek ne marche plus à merveille comme du temps de Boujelbène. La défense a souffert du départ du Sénégalais Pape Mamour Diallo (un véritable bunker ), et de Ghassen Mahersi. Sadok Touj n'a pas pu compenser malgré des qualités physiques immenses, ce vide avec 5 buts encaissés en 4 matches en championnat et 2 en Coupe de la CAF.

Le compartiment offensif, qui a perdu un pion - clé ( Achraf Ben Dhiaf ), ne carbure pas comme il faut malgré l'arrivée de deux chevronnés : Hamdi Lâabidi et Kebba Sowe. Adepoju ne s'est pas trouvé à l'aise dans la nouvelle formule d'attaque. Résultat : 3 buts seulement en 4 matches, ce qui est peu pour une bonne armada offensive sur le papier. Bien des choses sont donc à revoir et à corriger par Chokri Khatoui pour apporter les rectifications nécessaires.