Afrique: Foot/Amical - L'Espérance de Tunis s'impose face à l'Union Military SC

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance de Tunis a battu l'Union Military SC de Libye (3-1), en match amical de football, disputé dimanche au Parc B à Tunis.

Les buts de l'Espérance ont été inscrits par Youcef Blaili (19), Achraf Jabri (88) et Hamza Rafia (90+2).

La rencontre qui marque la première sortie du nouvel entraîneur espagnol Pablo Franco à la tête de l'équipe sang et or, s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'Espérance de Tunis en vue de la reprise du championnat de Ligue 1.

Le club tunisois s'apprête également à disputer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique où il sera opposé à l'équipe libyenne de Swehly SC.

Le match aller est prévu le 18 octobre à Misrata, tandis que la manche retour aura lieu le 24 octobre à Radès.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.