Afrique: Foot/Amical - L'Espérance de Tunis s'impose face à l'Union Military SC

L'Espérance de Tunis a battu l'Union Military SC de Libye (3-1), en match amical de football, disputé dimanche au Parc B à Tunis.

Les buts de l'Espérance ont été inscrits par Youcef Blaili (19), Achraf Jabri (88) et Hamza Rafia (90+2).

La rencontre qui marque la première sortie du nouvel entraîneur espagnol Pablo Franco à la tête de l'équipe sang et or, s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'Espérance de Tunis en vue de la reprise du championnat de Ligue 1.

Le club tunisois s'apprête également à disputer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique où il sera opposé à l'équipe libyenne de Swehly SC.

Le match aller est prévu le 18 octobre à Misrata, tandis que la manche retour aura lieu le 24 octobre à Radès.