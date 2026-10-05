A peine Pablo Franco a-t-il mis les pieds à Tunis qu'il est entré dans le vif du sujet. Une première journée bien chargée.

«Je suis content d'être ici. Les supporters vont être fiers de l'équipe. Je suis très motivé pour relever ce nouveau défi. Nous ferons en sorte que nos supporters prennent plaisir à nous voir jouer». Tels étaient les premiers mots du nouvel entraîneur «sang et or», Pablo Franco, à son arrivée hier aux premières lueurs du jour.

A peine a-t-il mis les pieds à Tunis, Pablo Franco est entré dans le vif du sujet. Après s'être réuni avec le vice-président chargé du football Chokri El Ouaer et réglé les tout derniers détails administratifs, le technicien espagnol a fait un tour au Parc B, puis s'est réuni avec son staff avant de diriger sa première séance d'entraînement. Bref, une première journée de travail bien chargée.

Dans le dur

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Si Pablo Franco a été dans le dur dès sa première journée de travail au Parc B, c'est que le temps presse. Samedi prochain, le coach «sang et or» dirigera son premier match officiel, en accueillant à Radès l'Olympique de Béja pour le compte de la 5e journée du championnat. Un match à huis clos.

La semaine d'après, le technicien espagnol plongera dans le bain continental en allant affronter, le vendredi 16 octobre en Libye, Asswehly SC, en match aller comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le match retour se jouera à Radès le samedi 24 octobre.

A noter que Pablo Franco aura l'occasion, aujourd'hui, de voir à l'oeuvre ses joueurs à l'occasion du match amical qui se jouera contre l'Union militaire libyenne. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h00.

Lucas Ribeiro doit 4 millions de dollars à Sundowns

Selon des informations concordantes, l'ailier droit brésilien, Lucas Ribeiro, est sommé par la Fifa de payer 4 millions de dollars à son ancien club, Mamelodi Sundowns, étant qu'il a résilié son contrat unilatéralement.

Le joueur a 45 jours devant lui pour répliquer soit en procédant au paiement, soit en faisant appel de cette décision.