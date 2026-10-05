Tunisie: La santé numérique dans un esprit de bonne gouvernance

La Tunisie est en train de se placer sur orbite en vue d'instaurer le concept de la santé numérique qui devrait bénéficier à un nombre important de patients. Mais le tournant semble être difficile à négocier dans le cadre du développement de la télémédecine avec un élargissement de l'accès aux soins, d'où l'engagement sérieux facilité par la tenue toute récente de la Conférence internationale sur ledit concept intitulée « TeleHealth Connect Tunisia 2026 ».

En effet, cette manifestation étudie plusieurs points, dont notamment l'importance du rôle de la digitalisation, appelée à rapprocher les services de santé des régions éloignées, tout en veillant à l'obligation d'une réelle protection des données personnelles dans le sens où la numérisation constitue, comme a tenu à le mentionner le ministre de la Santé, "un outil essentiel pour parvenir à l'équité en matière de santé et faciliter l'accès aux soins spécialisés".

A mettre en relief l'annonce de la "Déclaration de Tunis pour une transformation numérique de la santé équitable, sûre et humaine » qui se fonde, entre autres, sur la confiance entre le corps médical et le patient, l'équité d'accès aux services de santé dans les différentes régions, la cybersécurité et la souveraineté sanitaire sur les données.

Rappelons que notre pays s'est déjà placé sur la voie de l'émergence de l'hôpital numérique puisque plus de trente-deux établissements hospitaliers ont été équipés, au cours de cette année, de dispositifs d'imagerie médicale opérationnels tout au long de la semaine, sans oublier la promotion des consultations à distance et les échanges de données et autres expertises avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

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Parmi d'autres facteurs pour mieux développer la santé numérique, on cite bon nombre de nouvelles technologies ainsi que l'établissement de la plateforme permettant aux patients d'accéder à distance à leur dossier médical, à leurs rendez-vous et aux résultats de leurs analyses, ce qui est considéré comme une véritable révolution en la matière.

Si les avancées sanitaires sont, désormais, une réalité palpable, il n'en demeure pas moins que des efforts sont à déployer pour parvenir à une situation optimale consistant à dépasser les initiatives dispersées en vue d'atteindre un vrai système de santé régional durable et évolutif.

Dans ce cadre, il est impératif d'opter pour une gouvernance appropriée quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de garantir les avancées technologiques vers une transformation numérique positive du secteur de la santé dans un esprit avantageux pour tous les citoyens à travers le pays.