Tunisie: Pourquoi - Quand le cartable devient un supplice !

Le dicton arabe dit : «Le Savoir est dans la tête, pas dans le cahier » ! Or, si c'était bien le cas, pourquoi exiger une fourniture scolaire que l'enfant éprouve tant de mal à endosser ?

La rentrée scolaire vient de se dérouler sous de bons auspices, certes. Mais le paysage urbain nous renvoie, encore une fois, le même calvaire que vivent les écoliers. De frêles épaules qui supportent mal le poids des sacs à dos déformés par les livres et les cahiers, défilent sous nos yeux en allant vers l'école ou en la quittant.

Les plus chanceux les traînent, contraints, grâce aux chariots à roulettes. Le poids du cartable ne fait-il pas partie des lignes majeures de la réforme du système éducatif ? N'est-il pas temps de miser sur le qualitatif plutôt que sur le quantitatif ?