Tunisie: Le projet « Via Bagrada » apporte un nouveau souffle au patrimoine du Nord Ouest

Dans le cadre des activités du projet « Route de la Medjerda » ou « Via Bagrada », organisé par l'association « Museum Lab » à Testour (gouvernorat de Béja) du 2 au 4 octobre, une plateforme dédiée à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel a été lancée, des accords de partenariat ont été conclus, et des projets touristiques et culturels ont été présentés, favorisant ainsi le réseautage entre plusieurs acteurs et porteurs de projets des gouvernorats du Nord-Ouest et de Bizerte.

Les activités du projet, dont le parcours s'étend du gouvernorat de Bizerte au gouvernorat du Kef, ont inclus l'organisation de visites de terrain et l'exposition des produits d'une quarantaine d'artisans et de producteurs locaux, ainsi qu'une série d'ateliers et d'activités visant à renforcer la coopération entre les différents intervenants des secteurs touristique et culturel.

Le fondateur de l'association « Museum Lab » et chercheur en patrimoine, Hatem Dridi, a indiqué que le lancement de la plateforme a coïncidé avec la signature d'accords avec plusieurs partenaires et la mise en place d'un espace de réseautage entre les acteurs le long du parcours de la « Route de la Medjerda ». Il a précisé que cette plateforme permettra aux partenaires d'exposer leurs produits et projets, d'interagir avec les autres acteurs et de coopérer mutuellement.

Il a ajouté que le projet a offert à de nombreux professionnels travaillant dans des secteurs similaires et complémentaires l'occasion de se faire connaître, d'explorer des pistes de collaboration et d'échanger des expertises.

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Pour sa part, la directrice générale du Centre international de l'économie culturelle numérique, Salwa Abdelkhalek, a déclaré à la TAP que le centre a conclu un accord de coopération avec l'association « Museum Lab » en vue d'assurer la valorisation technologique du parcours de la vallée de la Medjerda, qui regorge d'un riche patrimoine matériel et immatériel.

Elle a expliqué que cette valorisation s'effectuera par le biais de start-ups et de l'accompagnement des jeunes désireux d'exploiter la technologie pour valoriser ce patrimoine, ou encore à travers le laboratoire de création du Centre, contribuant ainsi à soutenir la promotion des produits.

Les activités de « Via Bagrada » ont également comporté l'organisation de plusieurs ateliers et d'une exposition au Café des Andalous à Testour, outre des visites guidées au profit de journalistes et d'acteurs du domaine vers plusieurs sites touristiques, archéologiques et culturels de la région.

De son côté, l'universitaire Mohamed Ali Tizawi avait souligné, dans une déclaration précédente à l'agence TAP en marge d'un atelier de réseautage organisé dans le cadre du projet, que la mise en réseau permettra aux bénéficiaires de découvrir leurs propres potentialités, de s'ouvrir les uns aux autres, d'échanger et d'enrichir leurs expériences, tout en découvrant des success-stories, d'autant plus que leurs domaines d'activité sont complémentaires et convergents.

L'enseignant universitaire a estimé probable que ce réseautage portera ses fruits à court et à long termes.