Afrique: Coupe de la Confédération - Les arbitres des matches du CS Sfaxien et de l'ES Zarzis

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné l'arbitre cap-verdien Fabricio Andrade Santos Duarte pour officier lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, qui opposera le CS Sfaxien à l'AC Amadou Diallo de Côte d'Ivoire, le samedi 17 octobre à Abidjan, à partir de 17h00 (HT).
Il sera assisté par Delgado Fernandes Wilson Jorge (Cap-Vert) et Manudo Danso (Guinée-Bissau).
La rencontre retour, programmée le 24 octobre au stade Mhiri de Sfax à 18h00, sera dirigée par l'arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh, assisté de ses compatriotes Brahim Salem H'made et Youssef Mohamed Mahmoud.
Dans l'autre confrontation mettant aux prises l'ES Zarzis et l'AS Real Bamako du Mali, un trio arbitral ougandais conduit par Lucky Razake Kasalirwe a été désigné pour le match aller, prévu le 17 octobre au stade Mhiri de Sfax à 15h30 (HT).
Les arbitres assistants seront Ronald Kataneya et Emmanuel Okudra.
Pour le match retour, prévu le 24 octobre à Bamako à 17h00, la CAF a désigné l'Ivoirien Kouassi Frederic Francois Biro comme arbitre principal. Il sera assisté par ses compatriotes Koabenan Prosper Adiouman et Lancine Kone.