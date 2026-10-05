Sénégal: Le flow de la rue

De la rue aux projecteurs, Mister Right a construit son parcours à la force de la plume. De son vrai nom Cheikh Thiam, le rappeur, également connu sous le pseudonyme de « Buru Mbede » (roi de la rue), puise son inspiration dans le quotidien du bitume, ses difficultés, ses espoirs et ses réalités. Actif depuis 2013, il s'est progressivement imposé dans le paysage hip-hop avec un univers brut, authentique et profondément ancré dans son vécu.

Chez Mister Right, la rue n'est pas qu'un décor. Elle est une source d'inspiration, une matière première qu'il transforme en rimes et en récits. Ses textes racontent sans détour les épreuves du quotidien, les combats silencieux et les rêves de ceux qui avancent malgré les obstacles.

Son parcours discographique témoigne de cette fidélité à ses racines. En 2014, il lance son premier EP, « Doumalén Faté ». Un projet qui donne le ton et lui permet de poser les premières pierres d'un univers musical construit autour de la rue et de ses réalités.

L'année suivante, le rappeur poursuit sur sa lancée avec la mixtape « Tollouwayou Diamono ». À travers ce projet, Mister Right livre une véritable chronique sociale. La rue, la société et les réalités d'une génération s'y croisent, avec des textes qui trouvent rapidement un écho auprès des auditeurs.

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En 2017, l'artiste franchit un nouveau cap avec son deuxième EP, « Boule Khaddi ». Trois ans plus tard, en 2020, il dévoile « Yakaar », son troisième EP. Deux projets qui témoignent de l'évolution de son univers, partagé entre la dureté du combat quotidien et la nécessité de continuer à croire en des jours meilleurs.

Mais c'est en 2026 que Mister Right ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie de son premier album, « Self Made ». Un titre qui résume à lui seul son parcours. Celui d'un artiste qui revendique une ascension construite sans raccourci, à la seule force du travail, de la plume et de la détermination.

Avec « Self Made », Mister Right raconte ainsi bien plus qu'un parcours musical. Il met en musique une trajectoire, celle d'un jeune homme façonné par la rue et qui entend aujourd'hui transformer ses expériences en force créative.

De « Doumalén Faté » à « Self Made », Cheikh Thiam n'a finalement cessé de creuser le même sillon : celui d'un rap profondément enraciné dans le réel. Une voix du bitume qui, projet après projet, cherche à faire de la rue non plus seulement un point de départ, mais une véritable signature.