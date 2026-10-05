Sénégal/Comores: Les Lions obligés de convaincre

Après un nul contre le Mozambique (1-1) et une victoire face à l'Éthiopie (0-1) en éliminatoires de la Can 2027, le Sénégal affronte les Comores ce dimanche, à 13 h, au Vélodrome de Marseille, en amical. L'occasion pour Patrick Vieira d'affiner ses choix et de relancer des cadres comme Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr. Face à des Coelacanthes en progression, le champion d'Afrique cherche avant tout une victoire pour se donner de la confiance.

Le Sénégal affronte les Comores ce dimanche à Marseille, en France. Une rencontre amicale internationale qui survient après deux matches comptant pour les éliminatoires de la Can 2027. Lors de ces deux rencontres, qui ont permis à Patrick Vieira d'effectuer son baptême du feu sur le banc des Lions, le Sénégal a enregistré un nul et un succès. Tenus en échec à Maputo par le Mozambique (1-1), les joueurs de Patrick Vieira se sont imposés sur la plus petite des marges à Addis-Abeba contre l'Éthiopie (0-1). Durant ces deux rencontres, Patrick Vieira a pu lancer plusieurs nouveaux, dont Sadibou Sané, Lamine Sy, Malang Sarr, Issa Soumaré et Pape Moussa Fall.

Si les prestations du champion d'Afrique n'ont pas été excellentes, le Sénégal s'en sort avec 4 points sur 6 possibles. Patrick Vieira, quant à lui, commence à avoir une idée de son effectif, de ses forces et de ses faiblesses. Le duel avec les Comores, ce dimanche, va sûrement lui permettre d'étudier un peu plus la philosophie de jeu qu'il compte inculquer à ses nouveaux joueurs. Face à la formation comorienne, le champion du monde français va sûrement effectuer plusieurs changements dans son onze de départ. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, suspendus lors des deux premières rencontres des éliminatoires de la Can, devraient effectuer leur retour. Dans les buts, Mory Diaw pourrait suppléer Yehvann Diouf, qui a disputé les deux derniers matches et semble être le numéro 1 de Vieira dans les buts.

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En défense, on s'attend à revoir Kalidou Koulibaly, qui n'a disputé aucune minute lors des deux premiers matches. Malang Sarr, auteur de sa première sortie avec les Lions face à l'Éthiopie, a de grandes chances de jouer. De même que Bara Sapoko Ndiaye au milieu. Ce match amical face aux Comores est donc très important pour les Lions, qui devront montrer qu'ils méritent une place dans le onze de départ. Et ce sera encore plus important pour Patrick Vieira, qui est en train de bâtir une nouvelle équipe.

L'ambition de cette nouvelle équipe est, au-delà de remporter la prochaine Can en 2027 en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, de garantir au Sénégal de rester au sommet du football africain avec une nouvelle génération de footballeurs de qualité. Les Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly... vont bientôt prendre leur retraite.

Patrick Vieira doit trouver des talents capables de les remplacer et de hisser le Sénégal au Mondial 2030. Ce match au Vélodrome, l'antre de l'Om, permettra à plusieurs footballeurs sénégalais passés par le club phocéen d'effectuer leur retour dans ce stade. Il s'agit notamment de Pape Guèye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Ils auront en face d'eux une équipe comorienne en grande progression ces dernières années, qui s'appuiera sur une forte colonie de supporteurs installés à Marseille. Les Coelacanthes se sont qualifiés pour la première fois à la Can en 2021, au Cameroun. Une édition remportée par le Sénégal. Ils sont bien partis pour se qualifier à la prochaine Can. Après une défaite face au Cameroun (3-1), les Comores se sont rachetées en battant la Namibie (1-0).