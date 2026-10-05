Togo/Algérie: L'Algérie, redoutable adversaire

4 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Après deux journées, les Éperviers retrouveront l'Algérie en novembre pour une double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Les Algériens occupent la première place. Le Togo est troisième avec trois points.

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, mesure la difficulté. « Nous savons très bien que l'Algérie est costaud, mais nous ne sommes pas une équipe faible», affirme-t-il.

Pour préparer ces deux rendez-vous, il assure que les autorités mettront les joueurs dans les meilleures conditions. Son objectif est clair : « Au minimum trois points ou quatre points. C'est mon intention et c'est ce que je voudrais vraiment que nos joueurs aient dans la tête. »

Le Togo avait ouvert ses éliminatoires par une victoire contre le Burundi à Lomé, le 25 septembre, avant de s'incliner en Zambie (0-2) le 29. Ce revers a refroidi l'enthousiasme du premier succès, sans fermer la porte aux ambitions togolaises.

« Nous avons eu une victoire et on a perdu le match en Zambie. Cela veut dire que le Togo est encore dans la course», insiste le président de la FTF.

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