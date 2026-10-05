Togo: Octobre Rose - Lomé s'élance pour le dépistage précoce

4 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'association All For Change a marqué samedi à Lomé les cinq ans de son initiative « 5KM-A-PIED contre le cancer du sein », avec une marche baptisée « marathon de l'engagement solidaire ».

De nombreux participants, issus notamment d'associations de défense des droits des femmes et de lutte contre le cancer, ont rejoint le stade omnisports de Lomé, point d'arrivée de la marche.

Gymnastique et relaxation ont précédé des séquences de sensibilisation, des témoignages et des messages d'encouragement.

Cette marche s'inscrit dans Octobre Rose, campagne mondiale de sensibilisation au cancer du sein qui a lieu chaque année en octobre.

Née aux États-Unis dans les années 1980, elle a fait du ruban rose son symbole. Elle repose sur un message simple : détecté tôt, le cancer du sein se soigne dans la grande majorité des cas. Au Togo comme ailleurs, le mois est rythmé par des dépistages, des conférences et des marches comme celle de samedi.

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