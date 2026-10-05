Tunisie: Ouverture, aujourd'hui, de la saison de la chasse terrestre

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La saison de la chasse terrestre a débuté ce dimanche 4 octobre 2026, conformément au calendrier fixé par le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, et publié au Journal Officiel de la République tunisienne (JORT) le 11 septembre 2026.

Le coup d'envoi concerne la chasse du lièvre, de la perdrix, de la caille sédentaire, du pigeon biset et du ganga cata (leicata). Cette première période de chasse prendra fin le 6 décembre 2026, sachant que la pratique est autorisée exclusivement les dimanches, ainsi que les jours de fêtes et les jours fériés.

Concernant la grande chasse (sanglier et loup doré africain), la saison s'ouvre à compter d'aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2027 dans les gouvernorats suivants : Bizerte, Tunis, Manouba, Ariana, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Le Kef, Siliana, Béja, Jendouba, Kairouan, Kasserine et Medenine.

La saison de la grande chasse est quant à elle prolongée jusqu'au 21 mars 2027 dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax et Sidi Bouzid.

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Par ailleurs, les périodes de chasse des oiseaux aquatiques, du pigeon ramier, de la grive et de l'étourneau ont été fixées du 22 novembre 2026 au 28 mars 2027. Enfin, la chasse de la tourterelle (migratrice et sédentaire) s'étendra du 1er août au 19 septembre 2027.

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