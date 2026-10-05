Tunisie: Octobre Rose 2026 - Une course solidaire au coeur de Tunis

À l'occasion d'Octobre Rose, l'avenue Habib Bourguiba à Tunis accueillera, le dimanche 25 octobre 2026, une grande manifestation sportive et humanitaire. L'objectif : collecter des dons pour soutenir les malades du cancer et sensibiliser à l'importance du dépistage précoce et du sport dans la prévention de la maladie.

Ouvert à tous les citoyens et sportifs, cet événement clôturera le mois mondial d'Octobre Rose consacré à la lutte contre le cancer du sein. Une participation record est attendue pour ce rendez-vous qui allie sport, sensibilisation et solidarité.

Deux courses sont au programme afin de s'adapter à tous les niveaux. Le semi-marathon (21 km), destiné aux coureurs confirmés et professionnels, empruntera un parcours traversant les principaux sites de la capitale avant de revenir sur l'avenue Habib Bourguiba. La course pour tous (5 km) est ouverte au grand public, aux familles et aux enfants, qui pourront pratiquer une activité physique dans une ambiance festive et solidaire.

Les organisateurs, en collaboration avec la société civile et les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Santé, souhaitent faire de cet événement un rendez-vous annuel de solidarité.

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L'ensemble des frais d'inscription servira à acheter des équipements médicaux de pointe pour les services d'oncologie des hôpitaux publics, ainsi qu'à soutenir l'accompagnement psychologique des patients et de leurs familles.

Un « village santé » sera également installé sur l'avenue Habib Bourguiba. Il proposera des cliniques mobiles de dépistage précoce gratuit, ainsi que des ateliers de sensibilisation animés par des médecins, des nutritionnistes et des spécialistes de l'activité physique, qui répondront aux questions du public sur la prévention du cancer.

Les organisateurs invitent toutes les personnes souhaitant participer, en tant que coureurs ou bénévoles, à s'inscrire sur la plateforme numérique dédiée ou dans les points d'inscription qui seront installés dans la capitale. Selon eux, chaque participation constitue un pas de plus pour soutenir les malades et diffuser l'espoir de guérison.

Pour rappel, la campagne nationale de dépistage précoce du cancer du sein 2026 a été officiellement lancée le mercredi 30 septembre 2026 sur l'avenue Habib Bourguiba, sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP).