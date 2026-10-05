Tunisie: Résidents en médecine dentaire - Les ministères de la Santé et de la Défense recrutent

Les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont annoncé, en vertu d'un arrêté conjoint daté du 1er octobre 2026 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne (numéro 97), l'ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins résidents en médecine dentaire, à compter du 4 décembre 2026 et les jours suivants à la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir.

Les postes ouverts au concours se répartissent comme suit : 45 médecins résidents en médecine dentaire pour le compte du ministère de la Santé, répartis entre 8 postes en odontologie conservatrice, 7 postes en médecine et chirurgie bucco-dentaire, 6 postes en orthodontie, 6 postes en odontologie pédiatrique et prévention, 5 postes en prothèse amovible partielle, 4 postes en prothèse conjointe, 3 postes en parodontologie, 2 postes en prothèse complète, 1 poste en physiologie, 1 poste en anatomie générale, 1 poste en anatomie dentaire et 1 poste en imagerie médicale bucco-dentaire.

L'arrêté indique également qu'une proportion d'environ 10 % du total des postes ouverts est réservée aux médecins dentistes praticiens de la santé publique en exercice relevant du ministère de la Santé, justifiant d'une ancienneté d'au moins 5 ans, et ce dans les spécialités de médecine et chirurgie bucco-dentaire (1 poste), parodontologie (1 poste), odontologie pédiatrique et prévention (1 poste) et odontologie conservatrice (1 poste).

Le concours est également ouvert pour le recrutement de 10 résidents en médecine dentaire pour le compte du ministère de la Défense nationale, répartis dans les spécialités suivantes : prothèse conjointe (2 postes), médecine et chirurgie bucco-dentaire (1 poste), parodontologie (1 poste), orthodontie (1 poste), odontologie pédiatrique et prévention (1 poste), odontologie conservatrice (1 poste), prothèse complète (1 poste), prothèse amovible partielle (1 poste) et imagerie médicale bucco-dentaire (1 poste).

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L'article 5 de l'arrêté précise que la clôture des inscriptions pour ce concours est fixée au 4 novembre 2026.