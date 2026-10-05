Tunisie: Centre d'assistance fiscale à distance - Plus de 22.000 appels reçus, un taux de satisfaction de 91%

Le centre d'assistance fiscale à distance, rattaché à la Direction Générale des Impôts du ministère des Finances, a enregistré à fin septembre dernier plus de 22 000 appels téléphoniques, avec un taux de satisfaction concernant les réponses fournies dépassant les 91 %.

Les données statistiques obtenues révèlent une hausse notable de l'affluence des contribuables vers les services du centre, affichant un taux de croissance des appels reçus de 25,15 % par rapport à l'année 2025.

Selon les données, le centre a reçu depuis le début de l'année et jusqu'à fin septembre 22 048 appels comprenant 26 748 questions (certains appels téléphoniques comportant plus d'une question).

Concernant l'activité du mois de septembre 2026, le centre a reçu 2 475 appels portant sur 2 987 questions, enregistrant un taux de réponses immédiates de 99,9 % et un taux de satisfaction de 91,1 %.

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En ce qui concerne la répartition des appels reçus par le centre au cours du mois de septembre dernier, les données montrent que les personnes physiques représentent la plus grande part des appels avec 1 360 questions (soit 54,9 %), tandis que le nombre de questions posées par les personnes morales s'est élevé à 1 115 (l'équivalent de 45,1 %).

Quant aux principaux axes des questions, les interrogations relatives au « système Tajj » sont arrivées en tête avec 17,07 %, suivies des questions sur les procédures administratives (11,15 %), puis de celles concernant l'impôt sur le revenu (9,74 %).

Pour ce qui est de la répartition par activité, les activités de services occupent la première place des interrogations avec 23,51 %, suivies des activités non commerciales (14,65 %) et des activités commerciales (8,11 %).

Il est à rappeler que le centre d'assistance fiscale à distance met le numéro (81.100.400) à la disposition du public pour toute aide et réponse aux questions d'ordre fiscal.