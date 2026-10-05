Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un échange, ce samedi 03 octobre 2026, à Brazzaville, avec son homologue Denis Sassou Nguesso.

Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment l'incident survenu à Makotipoko, localité de la République du Congo située non loin de celle de Yumbi, dans la province du Maï-ndombe, dans la partie Ouest de la République démocratique du Congo (RDC), entre les éléments des forces armées de la RDC et de la République du Congo.

Les deux Chefs d'État ont réaffirmé l'importance de préserver les relations fraternelles et de bon voisinage qui unissent la République Démocratique du Congo et la République du Congo.

Le Président Tshisekedi a tenu à apaiser les esprits et à rappeler que le peuple Congo Brazzaville et celui de Kinshasa sont un même peuple.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai emmené dans ma suite les Ministres de l'Intérieur et de la Défense pour qu'ils voient ensemble comment éviter à l'avenir ce genre de dérapages. Nous sommes un même peuple, nous avons la même culture. Nous sommes appelés à vivre ensemble. », a déclaré le Chef de l'Etat.

Dans un deuxième temps, le Président Tshisekedi a annoncé sa volonté de rencontrer prochainement les victimes de cet incident et initier une procédure pour leur indemnisation.

Les deux dirigeants ont également évoqué la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, appelant mutuellement au respect strict des Accords de Washington.