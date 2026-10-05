Tunisie: Ligue 2/Groupe A/2e journee - El Makarem Mahdia enchaîne

Le SCBA se révolte, l'UST au finish, le CS Chebba et l'ASG éprouvent des difficultés...

Six matchs du groupe A se sont déroulés hier, et lors du premier half, trois formations ont pris l'avantage, l'ESBK et le SCBA en déplacement, ainsi que l'EMM à Mahdia. Ce faisant, l'ES Beni Khalled a pris l'avantage à Mégrine par Iyed Ben Hamouda.

Les Fatimides en ont fait autant contre l'OCK grâce à Wissem Jerbi, mais évolueront en infériorité numérique après l'expulsion de Jabrane Lazaar, alors que dans le même temps, le Sporting de Ben Arous a vite fait de mener au score à Agareb avec un but d'Oussema Omrani.

On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, les choses s'accélèrent. L'association Mégrine Sport égalise et récoltera au final un point, alors qu'El Makarem et le SCBA doublent la mise. Pas le temps d'apprécier, cela dit du côté de Mahdia, car les insulaires de Kerkennah vont réduire le score et garder l'espoir d'un destin favorable, en vain toutefois. Revenons à présent au SCBA.

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En déplacement à Agareb, le Sporting va faire voler en éclats la défense adverse. A Msaken, le CSM n'arrivera pas à bout du CS Chebba. Parité sur toute la ligne lors de ce match. Idem pour le Sfax RS face à la Zliza. Du côté de Tataouine enfin, après avoir été corrigée par l'ASS (4-1) lors de la journée inaugurale, l'UST a réagi en battant le Stade Soussien in extremis et sur penalty à deux minutes du terme.

Résultats :

Mégrine Sport - ES Béni Khalled

(1-1)

CS Msaken -CS Chebba

(0-0)

EM Mahdia - OC Kerkennah

(2-1)

Sfax Railways Sports -AS Gabès (0-0)

AS Agareb - SC Ben Arous

(0-3)

US Tataouine - Stade Soussien (1-0)