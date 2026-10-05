Tunisie: Enfants autistes et en difficulté d'apprentissage - Le premier centre privé ouvre ses portes à Béja

Samedi soir, la ville de Béja a vu l'inauguration du tout premier centre privé spécialisé dans la réhabilitation des enfants autistes et des enfants présentant des difficultés d'apprentissage. Cette ouverture a suscité un grand soulagement et un vif enthousiasme de la part des parents, ravis de voir regroupées en un seul et même lieu l'ensemble des spécialités et des services dont leurs enfants ont besoin.

Zina Hamaidi, directrice du centre de réhabilitation « Zina » et orthophoniste, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que ce centre, le premier du genre dans la région et dans le Nord-Ouest, constituera une opportunité pour chaque enfant confronté à des difficultés. Il offrira tous les services au même endroit grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d'un psychologue, d'un ergothérapeute, d'un éducateur spécialisé, d'une orthophoniste, ainsi que d'accompagnateurs et d'animateurs permettant aux enfants de pratiquer le sport, le théâtre et d'autres activités. Aménagé pour un coût de 40 000 dinars, le centre est doté de jeux et d'équipements favorisant le développement de l'enfant.

Elle a ajouté que le centre accueille des enfants orientés par leurs médecins traitants (pédopsychiatres, psychiatres et neurologues) et s'attachera à élaborer un programme éducatif et thérapeutique, comportant des objectifs à court et long termes, afin d'accompagner les enfants âgés de 3 à 18 ans vers une meilleure situation. Le centre œuvrera également à développer les capacités des adultes à travers l'organisation d'ateliers non périodiques.

La directrice a souligné avoir lancé ce projet après une expérience de dix années auprès de cette catégorie d'enfants et une observation attentive de leurs besoins. Elle a insisté sur le fait que le centre s'efforcera de concrétiser les aspirations des familles en matière d'intégration des enfants dans les écoles ordinaires et de les aider, tout en cherchant à bâtir des partenariats public-privé, notamment avec le ministère de l'Éducation.

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Il convient de noter que les services du centre s'adressent aux enfants souffrant de troubles de l'apprentissage, d'autisme, de retard mental, ainsi qu'aux enfants porteurs du syndrome de Down (trisomie 21). L'établissement espère accompagner ces enfants et les aider à développer leurs compétences à travers des activités artistiques et sportives, les soins de la vie quotidienne, l'orthophonie, le suivi psychologique, l'éducation spécialisée, l'ergothérapie, le développement des capacités cognitives, de l'attention et de la concentration. Il propose également des séances individuelles adaptées aux besoins de chaque enfant, un suivi et une évaluation périodique de ses progrès, le développement de sa motricité fine et de son autonomie, ainsi qu'un accompagnement et un conseil aux parents.

À cette occasion, plusieurs parents d'élèves inscrits au centre ont exprimé leur joie et leur enthousiasme face à l'ouverture de cette structure, qui permettra un suivi global et la mise en œuvre de programmes complets pour leurs enfants. Ils ont souligné que ce centre allégera la charge des déplacements vers la capitale, Tunis, pour le suivi de leurs enfants et rapprochera d'eux les différents services nécessaires à leur intégration.