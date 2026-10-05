Tunisie: Protection des créations et digitalisation - Les grands chantiers de la 3e édition du Salon de l'artisanat au Kram

La « protection des dessins, modèles et marques des produits » figurera parmi les axes qui seront débattus lors des ateliers de travail prévus dans le cadre du Salon professionnel de l'artisanat et de la création, qui se tient du 5 au 11 octobre 2026.

Ces ateliers prévus les 5, 6, 8 et 9 octobre 2026, organisés lors de la troisième édition de ce salon professionnel au Palais des expositions du Kram, s'intéresseront également aux procédures d'exportation, au soutien, à l'accompagnement et à l'accès aux marchés extérieurs, ainsi qu'aux moyens de commercialisation des produits artisanaux, au e-commerce et à la transformation numérique. D'autres thématiques seront abordées dans ces mêmes espaces, à savoir l'innovation et le design dans l'artisanat, l'emballage et le conditionnement, la valorisation des produits, ainsi que l'inclusion économique des personnes en situation de handicap.

Le salon commercial offre l'opportunité aux artisans d'exposer leurs dernières nouveautés et innovations dans divers domaines liés aux objets d'art, à la décoration d'intérieur, aux aménagements extérieurs et aux souvenirs. Selon l'Office National de l'Artisanat (ONA), structure organisatrice de l'événement, cette édition dénombre 226 participants.

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D'après les organisateurs, le salon constitue un espace professionnel dédié à la valorisation du savoir-faire et des innovations des artisans, ainsi qu'au développement des échanges entre artisans, acheteurs et fournisseurs. L'Office de l'Artisanat ambitionne de faire de ce salon un rendez-vous annuel incontournable dans le domaine des arts appliqués et de la décoration.

L'artisanat constitue l'un des secteurs économiques majeurs en Tunisie, avec des recettes d'exportation ayant dépassé les 150 millions de dinars en 2022 et une contribution au produit intérieur brut (PIB) de 4,5%. Le secteur recense 300 000 artisans exerçant 76 métiers différents répartis dans de nombreux domaines.