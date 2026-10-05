Tunisie: Zied Jaziri de retour à la direction sportive de l'ESS

La radio Mosaïque FM a appris que Zied Jaziri a donné son accord officiel pour assumer les fonctions de directeur sportif de l'Étoile Sportive du Sahel.

Marouane Tfifha, porte-parole de l'Étoile Sportive du Sahel, avait confirmé lors de sa participation à l'émission « Forum Sport » jeudi dernier que des raisons personnelles avaient retardé le retour de Zied Jaziri au poste de directeur sportif de l'équipe, et qu'il communiquerait sa décision finale à la direction d'ici la fin de cette semaine.

Zied Jaziri avait déjà occupé la même fonction lors de la saison 2022-2023, avant d'occuper, début février 2025, le poste de directeur sportif de l'équipe nationale tunisienne jusqu'à fin juin 2026.