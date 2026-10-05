Tunisie: Zied Jaziri de retour à la direction sportive de l'ESS

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La radio Mosaïque FM a appris que Zied Jaziri a donné son accord officiel pour assumer les fonctions de directeur sportif de l'Étoile Sportive du Sahel.

Marouane Tfifha, porte-parole de l'Étoile Sportive du Sahel, avait confirmé lors de sa participation à l'émission « Forum Sport » jeudi dernier que des raisons personnelles avaient retardé le retour de Zied Jaziri au poste de directeur sportif de l'équipe, et qu'il communiquerait sa décision finale à la direction d'ici la fin de cette semaine.

Zied Jaziri avait déjà occupé la même fonction lors de la saison 2022-2023, avant d'occuper, début février 2025, le poste de directeur sportif de l'équipe nationale tunisienne jusqu'à fin juin 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.