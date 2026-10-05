Tunisie: Ligue 2/2e journée/BS Bouhajla - AS Soliman, duel de gagnants

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Khaled Khouini

On enchaîne cet après-midi avec les sept matchs comptant pour le groupe B et la mise à jour de la même journée dans le cadre du groupe A avec le déplacement de l'AS Soliman chez Baath Bouhajla.

Dans le groupe A, forcément stimulé par sa démonstration de force face à l'UST en ouverture de championnat, les Cap-bonnais de l'ASS iront défier le BSB, vainqueur lui aussi en préambule de compétition face à l'ESBK. Dans le groupe B à présent, après avoir validé à la réception de Jendouba Sport, la JS Kairouanaise s'attend à une solide opposition en affrontant Kalaâ Sport, vainqueur hors de ses bases chez l'Olympique Médenine.

Du côté de Gabès, c'est une Stayda décidée à lancer sa saison qui recevra le SC Moknine. Tenu en échec par l'ASA à l'Ariana lors de la 1e ronde, le SG devra y mettre les ingrédients contre un adversaire redevable d'une réaction après son cuisant revers face au Croissant de Redayef.

EGS Gafsa et Jendouba Sport à la relance

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A son tour, EGS Gafsa tentera d'effacer son revers face à l'AS Kasserine en se déplaçant au Cap-bon pour y croiser le CS Korba, un adversaire lui aussi défait lors de la 1e journée par l'US Bouchemma. Quid de Jendouba Sport à présent ? Après avoir plié face aux Aghlabides, le onze jendoubien tentera de se refaire en croisant l'ASA, une équipe qui a récemment tenu en échec le SG.

Quant à l'Olympique Médenine, surpris par Kalaâ Sport en ouverture de championnat, il ira défier une formation de l'US Ksour Essef qui a laissé filer des points en se mesurant à l'Olympique du Kef, un onze qui tentera à son tour de lancer sa saison du côté de Kasserine en croisant l'ASK, vainqueur d'EGSG récemment et décidé à réaliser la passe de deux. Enfin, à Redayef, galvanisé par se démonstration à Moknine, le CSR recevra l'ES Bouchemma, lui aussi en réussite et avide de signer une seconde victoire consécutive en ce début de parcours.

Le programme

Groupe A

BS Bouhajla - AS Soliman. Arbitre : Sofiene JbaraArticles de sport

Groupe B

Kalaâ Sport - JS Kairouanaise. Arbitre : Samir Ounelli

Stade Gabésien - SC Moknine. Arbitre : Yassine Merghni

CS Korba - EGS Gafsa. Arbitre : Mahmoud Ksia

Jendouba Sport - AS Ariana. Arbitre : Oussema Chraiet

US Ksour Essef - Olympique Médenine. Arbitre : Iheb Ben Kilani

AS Kasserine - Olympique du Kef. Arbitre : Abdessalem Mani

CS Redayef - ES Bouchemma. Arbitre : Hamza Msellini

Coup d'envoi à 15h00.

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