Togo: Solidarité locale à Bassar

4 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Pour accompagner les élèves issus de familles modestes, les bonnes volontés de la préfecture ont réuni plus de 2 000 kits scolaires.

La remise a eu lieu samedi dans l'enceinte de la préfecture, en présence de plusieurs personnalités et de représentants de la vie locale.

Le préfet de Bassar, Hodabalo Assiah, a chaudement remercié les donateurs. Il avait à ses côtés le secrétaire préfectoral d'UNIR (parti au pouvoir), Alex Wadja.

Bassar est une ville du centre-nord du Togo, dans la région de la Kara.

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