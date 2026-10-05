Afrique: Ligue des champions africaine - Le trio arbitral du match Club africain TP Mazembé dévoilé

Le Club Africain se déplacera à Lubumbashi en RD Congo pour y affronter le TP Mazembé à l'occasion du deuxième tour préliminaire aller, de la Ligue des champions africaine de football, prévu le 17 octobre courant à partir de 16h (heures tunisiennes), selon le programme dévoilé par la Confédération africaine (CAF).

Selon la même source, le match sera dirigé par un trio arbitral mauritanien conduit par l'arbitre de centre Dahane Beida. Ce dernier sera assisté par Hamedine Diba et Abderrahmane Anne.

La manche retour se jouera le 25 octobre au stade Hamadi Agrebi de Radès à 18h. Elle sera arbitrée par l'égyptien Mahmoud Ahmed Nagy Mosa, qui sera assisté de ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal et Ahmed Taoufik Teleb Ali.