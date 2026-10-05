Afrique: Ligue des champions africaine - Le trio arbitral du match Club africain TP Mazembé dévoilé

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain se déplacera à Lubumbashi en RD Congo pour y affronter le TP Mazembé à l'occasion du deuxième tour préliminaire aller, de la Ligue des champions africaine de football, prévu le 17 octobre courant à partir de 16h (heures tunisiennes), selon le programme dévoilé par la Confédération africaine (CAF).

Selon la même source, le match sera dirigé par un trio arbitral mauritanien conduit par l'arbitre de centre Dahane Beida. Ce dernier sera assisté par Hamedine Diba et Abderrahmane Anne.

La manche retour se jouera le 25 octobre au stade Hamadi Agrebi de Radès à 18h. Elle sera arbitrée par l'égyptien Mahmoud Ahmed Nagy Mosa, qui sera assisté de ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal et Ahmed Taoufik Teleb Ali.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.