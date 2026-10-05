Afrique: Ligue des champions d'Afrique - Les arbitres des matchs aller retour EST Swehly SC désignés

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné ce dimanche un trio arbitral congolais, mené par l'arbitre central Jean-Pierre Ngayan, pour diriger le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique opposant le club libyen Swehly SC à l'Espérance sportive de Tunis. La rencontre est programmée pour le dimanche 18 octobre en cours, à partir de 20h00 (heure tunisienne), au stade de Misrata.

Jean-Pierre Ngayan sera assisté dans sa mission par ses compatriotes Vital Gouval et Boudral Roul.

Par ailleurs, l'instance continentale a confié la direction du match retour, qui se tiendra le samedi 24 octobre à partir de 17h00 au stade Hammadi Agrebi de Rades, à l'arbitre marocain Jalal Jayed. Ce dernier sera épaulé par ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mustapha Akrad.