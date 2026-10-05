Afrique: Ligue des champions d'Afrique - Les arbitres des matchs aller retour EST Swehly SC désignés

4 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné ce dimanche un trio arbitral congolais, mené par l'arbitre central Jean-Pierre Ngayan, pour diriger le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique opposant le club libyen Swehly SC à l'Espérance sportive de Tunis. La rencontre est programmée pour le dimanche 18 octobre en cours, à partir de 20h00 (heure tunisienne), au stade de Misrata.

Jean-Pierre Ngayan sera assisté dans sa mission par ses compatriotes Vital Gouval et Boudral Roul.

Par ailleurs, l'instance continentale a confié la direction du match retour, qui se tiendra le samedi 24 octobre à partir de 17h00 au stade Hammadi Agrebi de Rades, à l'arbitre marocain Jalal Jayed. Ce dernier sera épaulé par ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mustapha Akrad.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.