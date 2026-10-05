Madagascar: Basketball 5X5 - Le COSPN confirme son règne

Le COSPN reste au sommet du basketball masculin. Face au RBC Boeny, les policiers se sont imposés 74-68 et décrochent un deuxième titre consécutif.

La finale masculine du championnat de Madagascar N1A a tenu toutes ses promesses. Démarrée à 18 h 27, l'affiche opposant le COSPN, champion en titre, au RBC Boeny a offert un duel intense, marqué par plusieurs retournements de situation et une forte pression dans les dernières minutes. Au bout du compte, le club des policiers a conservé sa couronne en s'imposant 74-68.

Après seulement deux minutes, les joueurs de Boeny mènent 7-0 et imposent leur rythme. Livio ouvre ensuite le compteur du COSPN avec un tir à trois points, ramenant son équipe à 3-7. Les policiers recollent progressivement et, après 4 minutes 12, ne comptent plus qu'un point de retard, 6-7.

Le basculement intervient après six minutes de jeu. Le COSPN prend pour la première fois les commandes, 12-11. Anthony enchaîne avec un dunk spectaculaire pour porter l'écart à 14-11. Les champions en titre poursuivent leur domination et mènent 19-11 avant de boucler cette première période sur le score de 21-13.

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Le deuxième acte est beaucoup plus équilibré. Le COSPN conserve toutefois la maîtrise du tableau d'affichage, 23-18 à 7 minutes 38 de la pause. Le RBC ne lâche rien et revient à 22-24 à six minutes du terme. Le COSPN conserve son avantage et rejoint les vestiaires avec quatre points d'avance, 34-30.

Une fierté

Portés par Anthony, auteur de quatre points, et Marco, qui ajoute trois unités, les policiers signent un impressionnant 7-0 pour passer à 41-30. La série se poursuit et l'écart atteint bientôt 13, puis 15 points, avec un score de 45-30 à 7 minutes 08 de la fin du troisième quatre-temps. Anthony, associé à Arnol, continue de faire mal à la défense du RBC et permet au COSPN de mener 47-30.

Mais le RBC Boeny retrouve progressivement des couleurs. À 21 secondes de la fin du troisième quatre-temps, le COSPN mène 52-43, avant que le RBC ne revienne à 46-52.

Le dernier acte va confirmer le suspense. Le COSPN démarre avec deux nouveaux points, 54-46, puis creuse à nouveau l'écart à 58-48 à 6 minutes 13 du terme. Mais le RBC refuse d'abdiquer. Il revient à 55-60 à quatre minutes de la sirène, puis à 60-61, faisant planer le doute sur l'issue de la finale.

Le COSPN tient cependant bon dans le money-time. Malgré un dernier sursaut du RBC, revenu à 71-66, le COSPN garde suffisamment de maîtrise pour conclure à 74-68.

Avec 16 points, Anthony Rasolomanana s'est illustré comme l'un des artisans majeurs de cette victoire. Le joueur du COSPN est également élu MVP de la finale. «C'est une fierté pour le COSPN de remporter deux années de suite le titre de champion de Madagascar», souligne-t-il.

Du côté du club, la satisfaction est totale. « Nous sommes très contents d'avoir réussi à garder le titre. Ce n'était pas facile, mais c'est une sorte de récompense pour toute l'équipe », confie Samy Olivier Harison, président du COSPN.

Pour le RBC Boeny, la déception est grande après avoir longtemps inquiété le champion. « C'est une défaite amère. Nous manquons d'expérience au moment clé de la finale », reconnaît Rapha.