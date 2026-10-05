Madagascar: Prévention - Une campagne de vaccination cible plus de cinq millions d'enfants

Cette semaine, le ministère de la Santé publique mobilise ses agents pour vacciner les enfants de moins de cinq ans sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de vacciner 5,9 millions d'enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite et 5,36 millions d'enfants de 9 à 59 mois contre la rougeole, selon le ministère. Les enfants de 6 à 59 mois recevront également une supplémentation en vitamine A pour renforcer leur immunité.

«Des cas de poliomyélite et de rougeole circulent actuellement à Madagascar, d'où la nécessité de cette campagne», a expliqué, la semaine dernière, la Pr Noëline Ravelomanana, cheffe du Groupe technique consultatif pour la vaccination à Madagascar et présidente du Comité national de certification de l'éradication de la poliomyélite. Elle encourage les parents à faire vacciner leurs enfants.

« Ces vaccins sont nécessaires, surtout pour les enfants dont le calendrier vaccinal n'est pas complet. Mais ils le sont aussi pour ceux qui sont déjà vaccinés, car ils renforcent l'immunité », poursuit-elle. La Société malgache de pédiatrie souligne qu'il n'existe pas de risque de surdosage: « L'immunité continue de se renforcer chez un enfant déjà vacciné. »

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À Madagascar, la vaccination reste un véritable parcours du combattant pour les autorités sanitaires. Selon les données publiées sur le site de Gavi, principal partenaire de l'État en matière de vaccination, la couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la rougeole (MCV1) était de 49 % en 2025, alors qu'au moins 95 % des enfants doivent être vaccinés pour assurer une immunité collective. Les rumeurs et les croyances conduisent certains parents à ne pas faire vacciner leurs enfants.

Cette faible couverture vaccinale expliquerait la recrudescence des épidémies. Le pays avait ainsi été déclaré exempt de poliomyélite, mais des cas sont réapparus cette année : six ont été détectés, dont un mortel, selon le ministère de la Santé publique. « Les vaccins utilisés à Madagascar sont sûrs », assurent la Pr Ravelomanana et la Société malgache de pédiatrie. La campagne se déroule du 5 au 9 octobre dans toutes les régions du pays.