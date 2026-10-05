Madagascar: Chirurgie cardiaque

La mission de chirurgie à coeur ouvert au centre hospitalier de Soavinandriana en est à sa huitième édition. Une quarantaine d'enfants ont été opérés depuis son lancement, en 2024.

La mission de chirurgie à coeur ouvert, menée au centre hospitalier de Soavinandriana (Cenhosoa), arrive à mi-parcours. Lancé en mai 2024 pour une durée de cinq ans, le programme compte à ce jour huit missions et quarante-deux patients opérés. Pour le moment, tous ont survécu. « Sur les 42 personnes opérées, toutes ont survécu. Certains des patients opérés lors de la dernière mission [NDLR : du 28 septembre au 2 octobre] sont d'ailleurs déjà sortis de l'hôpital », a affirmé une source au sein du centre hospitalier, ce week-end.

Les chirurgiens et les anesthésistes malgaches prennent leurs marques. Cette huitième mission s'est distinguée par des interventions de chirurgie cardiaque à coeur fermé et des remplacements de boîtiers de stimulateurs cardiaques (pacemakers), réalisés par l'équipe malgache, en complément des opérations à coeur ouvert, selon un communiqué publié par le ministère des Forces armées la semaine dernière.

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« Les médecins ont nettement progressé et maîtrisent désormais ces interventions cardiaques. Déjà spécialistes en chirurgie cardiaque ou en anesthésie, ils se sont formés à la chirurgie à coeur ouvert et aux techniques qu'elle exige», poursuit la source. Leurs compétences devraient encore s'enrichir au fil des missions prévues jusqu'à l'échéance de la convention, en 2029. Ils continueront également à suivre des formations. En décembre, des professionnels de santé se rendront à La Réunion pour une nouvelle formation.