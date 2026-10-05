Madagascar: Santé et sécurité - Les entreprises appelées à investir dans l'humain

L'Espace sanitaire interentreprises d'Antananarivo célèbre 20 ans d'engagement dans la santé et la sécurité au travail. Il a organisé une conférence-débat sur le thème « Investir sur l'humain ».

L'Espace sanitaire interentreprises d'Antananarivo (ESIA) place l'anticipation et la prévention au coeur des enjeux de santé et de sécurité au travail. Vendredi, il a organisé une conférence-débat consacrée au thème « Investir sur l'humain », à Antsa- habe, avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des entreprises et des acteurs de terrain.

« Les activités du service médical interentreprises (SMIE) restent centrées sur les soins curatifs, au détriment de la prévention, pourtant prioritaire », indique un responsable de la santé auprès de l'ESIA, dans le cadre de cet événement. Cette négligence de la prévention a des répercussions sur la santé des travailleurs.

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Dans le monde, le travail provoque près de deux millions de décès chaque année, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation internationale du travail (OIT) publié en 2021. À Madagascar, 2 313 accidents du travail et 2 275 cas de maladies professionnelles ont été officiellement déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale en 2019, d'après un article du blog de l'Institut national du travail publié en 2022.

Obligatoire

Pourtant, ces accidents et ces maladies sont évitables. L'ESIA a notamment mis en avant l'ergonomie, un levier important de prévention. « Une mauvaise adaptation du travail à l'être humain peut entraîner des troubles de santé, des absences, une baisse de la capacité de travail et des conséquences sociales importantes pour les travailleurs et leurs familles. À l'inverse, une démarche ergonomique intégrée à l'organisation permet d'identifier les risques en amont et de mettre en place des réponses adaptées, qu'elles soient matérielles, techniques ou organisationnelles », selon l'ESIA.

Les choses devraient changer avec le nouveau Code du travail de Madagascar, promulgué en 2024, qui rend obligatoire le document d'évaluation des risques professionnels en milieu de travail. « Ce document est important pour prévenir les accidents du travail », souligne le même responsable.

Ce document oblige l'employeur à identifier d'abord les risques liés à l'activité de l'entreprise, puis à les évaluer et à les consigner afin de mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés.

Pour l'ESIA, investir sur l'humain ne consiste pas seulement à répondre aux problèmes lorsqu'ils apparaissent. Il s'agit aussi de prévenir, d'anticiper et d'accompagner les transformations du monde professionnel, afin de préserver durablement la santé, les compétences et la capacité des travailleurs à contribuer à la performance de leur entreprise.