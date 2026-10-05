Madagascar: Concert - Njakatiana fait frissonner le Coliseum

Après plus de neuf ans d'absence, Njakatiana a retrouvé le Coliseum d'Antsonjombe avec un concert largement porté par ses anciennes chansons, devant un public de plusieurs générations.

Le rendez-vous était attendu. Hier, le Coliseum d' Antsonjombe a accueilli « Antsika Mianakavy Jiaby», avec une partie centrale de la salle bien remplie, malgré des espaces moins occupés aux deux extrémités, tandis que la fan zone était également pleine. Familles, jeunes et fidèles de longue date se sont retrouvés autour du répertoire de l'artiste. « Les chansons de Njakatiana sont particulières, elles ont marqué notre époque», confie Matilde, spectatrice.

Une large majorité du répertoire était constituée d'anciens titres, dont « Zokinay » (1999), « Mbola Hafa » (2004), « Somariaka » (2006) et « Mifalia fa Malagasy » (2008). « Mbola Hafa» a notamment suscité une forte réaction du public.

Njakatiana avait gardé la surprise sur l'identité de certains invités. Hery, membre du groupe Njila, l'a rejoint pour « Fantatro fa ». « Njakatiana et moi, nous chantons toujours ensemble. Il m'a demandé de partager la scène avec lui et, heureusement, j'ai réussi à assurer la prestation malgré mon opération », raconte-t-il.

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Il a également repris d'anciens titres avec l'artiste. « Les chansons que nous avons interprétées datent d'il y a vingt ou trente ans, comme "Fantatro fa" et "Tsy hirafy". Je n'ai pas chanté pendant quatre ans, mais j'ai continué à faire des animations à la radio. Aujourd'hui, je commence à retrouver ma voix. »

32 ans de collaboration artistique

La choriste Henintsoa a également partagé plusieurs titres avec lui, dont « Tsisy Vaovao ». Autre invité, Jackis Randria, connu notamment à travers Kopi Kole, a interprété « Avela aho hitia ». Njakatiana a profité des prestations de ses invités pour changer plusieurs fois de costume.

Entouré de guitaristes, pianistes, bassistes, d'une dizaine de choristes et de danseurs, l'artiste a bénéficié d'une grande scène et de deux écrans géants.

La direction artistique de Njakatiana est assurée depuis 1994 par Angeluc Rehava, de la compagnie Up The Rap. Leur collaboration a commencé lorsque Njakatiana recherchait des danseurs et avait sélectionné Angeluc Rehava, Rudi Rehava et Charlie.

« Cette collaboration nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, d'évoluer artistiquement, mais aussi de parcourir Madagascar et de découvrir les différentes cultures du pays », explique Angeluc Rehava.

Depuis une quinzaine d'années, la compagnie Up The Rap collabore directement avec Njakatiana autour d'une fusion entre hip-hop et danse traditionnelle malgache.

Njakatiana avait déjà célébré ses 25 ans de carrière au Coliseum en 2017. Sa carrière professionnelle, débutée en 1992 au Roxy, compte plusieurs rendez-vous marquants, dont deux concerts organisés le même jour au Club Nautique d'Ivato et à Antsonjombe, avec un déplacement en hélicoptère entre les deux scènes, réunissant plus de 50 000 spectateurs.

En 2022, son concert des 30 ans de carrière au Palais des Sports avait également affiché complet.

Avec « Antsika Mianakavy Jiaby », Njakatiana a renoué avec le Coliseum autour des chansons qui ont accompagné plusieurs générations.