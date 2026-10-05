Madagascar: XXIIIe rallye tour de Tana - Olivier Ramiandrisoa décroche sa première victoire

L'équipage Olivier Ramiandrisoa-Mahenintsoa Randriambolona, à bord d'une Mitsubishi Evo X, remporte la victoire au 23e Rallye Tour de Tana, qui a pris fin dimanche.

Victoire méritante. Le podium a été, encore une fois, 100 % ASACM au 23e Rallye Tour de Tana Sodirex-Orange, qui a pris fin dimanche. Ce rallye comptait pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes. L'équipage Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, au volant d'une Mitsubishi Evo X Motul ID Rental, termine premier au classement général et de la classe R4 et décroche finalement sa première victoire de la saison. Olivier avait terminé troisième au Rallye ASACM, puis deuxième au 19e Rallye du Boeny à la mi-août.

Le duo Olivier-Mahents a quasiment dominé les trois jours de course en signant six scratchs sur les sept épreuves spéciales, de la deuxième à la dernière. « Nous étions inquiets jusqu'à l'arrivée car notre souci demeurait toujours dans la mécanique. Nous avons pu cette fois creuser l'écart dès samedi, sans problème mécanique ni crevaison. Je suis aussi chanceux d'avoir un copilote expérimenté. (...) L'objectif sera toujours de viser le titre et nous ne pourrons plus gérer à la dernière manche car nous sommes un peu en retard en termes de points », confie Olivier Ramiandrisoa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'équipage vainqueur du Rallye du Boeny, Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, aux commandes d'une Mitsubishi Evo X Yas, termine deuxième au général et dans la classe R4.

Problème bête

« Nous n'avons pas pu attaquer car nous avons rencontré des problèmes au niveau du pont et du frein, sans solution dès le premier jour. Après l'abandon de Mathieu, notre adversaire direct, nous avons changé de stratégie sans prendre trop de risques », a souligné Fred.

« Aller chercher le titre serait possible, mais nous n'aurons plus droit à l' erreur. Cette fois, nous avons rencontré un problème bête en utilisant un liquide de frein périmé. Nous allons mettre toutes les chances de notre côté », a-t-il précisé.

Après cette précieuse deuxième place, Fred et Andry Tahina se propulsent en tête du classement provisoire du championnat.

L'équipage mixte père-fille, Tahina et Fifaliana Razafinjoelina, sur Subaru, complète le podium du classement général et remporte la classe M12 ainsi que la catégorie équipage mixte. L'équipage TMF, Herman-Koloina, sur Subaru, termine au pied du podium. Le duo Juan-Maël, sur Clio, occupe la cinquième place au classement général et remporte la classe M11, devant Freddy-Is, sur JMC, vainqueur en T2.

L'équipage vainqueur des deux premières manches nationales de la saison, Mathieu Andrianjafy-Nathanael Young, au volant d'une Subaru, a dû abandonner dès la deuxième spéciale de la première journée, vendredi. Il a poursuivi l'aventure en Rallye 2 et s'est contenté de la 19e place.

« Nous avons eu un problème mécanique au niveau de la transmission arrière. Tant que la voiture pouvait rouler, nous avons fait de notre mieux en Rallye 2. (...) Nous allons bien nous préparer pour la dernière manche décisive car ils sont très forts, ces leaders. Je les félicite », a mentionné Mathieu Andrianjafy.

Ce rallye a également été marqué par les crashes de l'équipage Aro Nomena-Christian, sur Peugeot 309, lors de la dernière journée, et de Laurent-Roger, sur SSV Can-Am.

Trois épreuves du Rallye Tour de Tana version 2026 ont dû être annulées : l'épreuve de nuit sur l'avenue de l'Indépendance, la spéciale de 21 km en raison de la dégradation de la piste après les pluies, et l'ES5, en raison d'un « famadihana » dans la spéciale.

La cinquième et dernière manche nationale, décisive, aura lieu les 14 et 15 novembre.