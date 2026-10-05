Madagascar: Petits métiers - Les travailleurs informels jonglent avec les difficultés du quotidien

À Antananarivo, de nombreux travailleurs vivent de leurs activités dans le secteur informel. Petits commerçants, vendeurs ou artisans dépendent directement de leurs recettes quotidiennes pour couvrir leurs besoins. Sans salaire fixe, chaque journée représente une nouvelle incertitude sur les revenus.

« Je dépends de ce que je gagne au marché pour vivre. Je n'ai pas de salaire que je reçois chaque mois », témoigne Florence, vendeuse. Son revenu dépend ainsi du niveau des ventes réalisées au cours de la journée. Une faible fréquentation du marché peut directement réduire les ressources disponibles pour les dépenses du foyer.

Pour Deratiana Rakotobe, cordonnier, les revenus restent également limités. « Je gagne environ 10 000 ariary par jour. C'est avec cela que je dois répartir les dépenses pour la nourriture, le logement et beaucoup d'autres besoins », explique-t-il.

Cette réalité oblige de nombreux travailleurs informels à gérer leurs dépenses au jour le jour. Nourriture, logement, transport ou encore besoins familiaux doivent être couverts à partir de revenus qui peuvent varier d'une journée à l'autre. Sans rémunération mensuelle garantie, la moindre baisse d'activité peut ainsi peser sur l'équilibre du ménage.

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Le secteur informel constitue pourtant une source de revenus pour une partie importante de la population.