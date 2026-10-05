Sénégal: Intempéries - Un plan d'urgence régional déclenché au pays

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé lundi le déclenchement d'un plan d'urgence régional à Dakar et la mise en place d'un comité de veille suite aux fortes précipitations qui ont causé des dégâts dans la capitale sénégalaise, entravant la mobilité dans de nombreux quartiers.

"Le plan d'urgence régional va être déclenché pour nous permettre d'être en veille permanente", a-t-il déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée au lendemain de fortes pluies enregistrées dimanche soir à Dakar et sur tout le territoire sénégalais en général.

Les différents ministères concernés, de l'Intérieur à l'Education, en passant par le département de la Famille et des Solidarités, ont assisté à cette réunion d'urgence ayant permis de "passer en revue la situation", compte notamment tenu des "fortes probabilités" de pluies entre mardi et mercredi, a indiqué le chef du gouvernement.

Des zones sinistrées ont été également identifiées, a relevé le Premier ministre, citant par exemple l'autoroute à péage et l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, à Yoff, qui sont fortement impactées.

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Cette autoroute, principale voie permettant de relier la banlieue dakaroise au centre-ville de Dakar, a été coupée, entravant fortement la mobilité sur cet axe empruntée au quotidien par des milliers de travailleurs dakarois.

Les eaux ont également obligé les autorités de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor d'évacuer certains malades vers d'autres établissements sanitaires.

Le gouvernement reste attentif à la situation, assure Ahmadou Al Aminou Lo, selon qui la ministre de la famille et des Solidarités a été instruite d'apporter, sans tarder, secours et appui aux sinistrés et aux populations dans le besoin suite à ces intempéries.

Il a de même annoncé avoir décidé de mettre en place un comité de veille pour une meilleure prise en charge des difficultés rencontres par les populations, de concert avec l'état-major mis en place pour la gestion de ces intempéries.

Concernant la rentrée scolaire, arrêtée pour le 8 octobre pour les élèves, M. Lo a indiqué qu'il a été demandé au ministre de l'Education nationale d'évaluer la situation et de "ne pas hésiter à décaler" cette date à Dakar au besoin.

Le Premier ministre a par ailleurs exprimé, au nom du président de la République, ses condoléances et sa compassion aux familles touchées par les conséquences de ces fortes précipitations.

De fortes pluies ont affecté Dakar la capitale sénégalaise et plusieurs autres régions du pays, dimanche soir, avec des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant des pertes en vies humaines et des blessés, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Depuis 48 heures, de fortes pluies affectent plusieurs régions du Sénégal. Certains postes pluviométriques ont enregistré des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état de pertes en vies humaines et de blessés, notamment à Dakar et à Matam", rapporte le ministère sur ses plateformes digitales, sans plus de détails sur les pertes en vies humaines.

A l'Unité 7 des Parcelles Assainies à Dakar, une jeune femme de 25 ans et son fils de 4 ans ont été tués à leur domicile suite à l'affaissement d'un mur de la concession, selon plusieurs médias sénégalais.

Une personne a été tuée et deux autres blessées dans l'effondrement d'un hangar à Gourel Serigne, un quartier de la ville de Matam (nord), a appris l'APS auprès de la famille du défunt.

Le hangar s'est effondré au moment où une pluie tombait sur la ville, dimanche, selon la même source.

"À Kaolack, les circonstances de l'effondrement d'un bâtiment font encore l'objet d'évaluations", a souligné le ministère de l'Intérieur.

"Dès les premières alertes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a instruit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'administration territoriale de renforcer la mobilisation et la coordination des interventions", assurent ses services.

Les gouverneurs, préfets et sous-préfets assurent, au niveau local, la coordination des secours, l'évaluation des dégâts, l'assistance aux sinistrés et la sécurisation des zones exposées, ajoutent-ils.

"Les opérations se poursuivent et le bilan demeure évolutif", a précisé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, appelant les populations à la "plus grande vigilance, en particulier à éviter les voies submergées et les bâtiments fragilisés".