Sénégal: Saraya - Trois personnes perdent la vie dans un accident de moto à Karakhéna

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou 5 oct (APS) - Trois personnes ont perdu la vie dans un grave accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Kharakhéna, dans le département de Saraya (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

Le drame s'est produit lorsqu'un motocycliste transportant deux passagers a perdu le contrôle de son engin dans un virage.

La moto a quitté la chaussée avant de percuter violemment un mur situé en contrebas de la route.

En raison de la violence de l'impact, les trois occupants ont succombé sur le coup à leurs blessures.

Ils sont tous domiciliés à Kharakhéna, un village aurifère du département de Saraya.

Les longues files de camions empruntant régulièrement le corridor Dakar-Bamako contribue souvent à entraver la circulation dans cette zone frontalière avec le Mali, souligne la source sécuritaire.

"Il faut dire que les accidents sont causés aujourd'hui par la longue file des camions transporteurs qui ont bloqué tout le corridor. La circulation se trouve est perturbée après la sortie de la ville de Saraya, parce que des milliers de camions sont garés sur le corridor", a-t-elle signalé.

Les forces de défense et de sécurité invitent les conducteurs de véhicule et de moto à faire preuve de prudence sur le corridor Dakar-Bamako pour éviter les accidents.

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