Sénégal: Fortes pluies à Dakar - La mobilité fortement entravée

Dakar — La mobilité a été fortement contrariée à Dakar, lundi matin, suite aux fortes précipitations enregistrées la veille dans la capitale sénégalaise qui s'est retrouvée presque coupée de sa banlieue.

Il faut beaucoup de volonté et de patience pour rallier le centre-ville de Dakar à partir des quartiers périphériques, la principale autoroute desservant ce trajet ayant été coupée au niveau de l'école Mariama Niasse.

De nombreux travailleurs ayant l'habitude d'emprunter cette autoroute, une des principales voies desservant le centre-ville depuis la, banlieue dakaroise, sont contraints de passer par des voies de contournement.

Ils se rabattent ainsi sur d'autres voies débouchant sur la Voie de dégagement nord (VDN), au risque de faire face aux embouteillages. Il en résulte que beaucoup de travailleurs n'ont pu rejoindre leur poste.

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Dans la banlieue dakaroise, de nombreuses rues sont inondées, entre Pikine, Diamaguène et Mbao, obligeant les habitants à recourir à des charrettes par endroits pour leurs déplacements.

Le marigot de Mbao menace de déborder et de déverser ses eaux vers les habitations, alertent des résidents de cette commune d'arrondissement de la grande banlieue dakaroise.

A Guédiawaye, également dans la banlieue dakaroise, plusieurs quartiers ont été touchés mais des équipes ont été mobilisées pour faire face à la situation, assurent les autorités locales.

La circulation du Bus Rapid Transit (BRT), qui relie Dakar à Guédiawaye, a été temporairement limitée et réduite.

Les bus du BRT circulent uniquement entre les stations Sacré-Coeur et Petersen.

La desserte vers la banlieue (notamment la préfecture de Guédiawaye) est temporairement indisponible en raison du niveau élevé des eaux sur les voies

A certains endroits, les débordements de bassin ont causé des dégâts, dans le département de Keur Massar par exemple.

De fortes pluies ont affecté Dakar la capitale sénégalaise et plusieurs autres régions du pays, dimanche soir, avec des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant des pertes en vies humaines et des blessés, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Depuis 48 heures, de fortes pluies affectent plusieurs régions du Sénégal. Certains postes pluviométriques ont enregistré des cumuls dépassant 100 millimètres, occasionnant des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état de pertes en vies humaines et de blessés, notamment à Dakar et à Matam", rapporte le ministère sur ses plateformes digitales, sans plus de détails sur les pertes en vies humaines.

A l'Unité 7 des Parcelles Assainies à Dakar, une jeune femme de 25 ans et son fils de 4 ans ont été tués à leur domicile suite à l'affaissement d'un mur de la concession, selon plusieurs médias sénégalais.

Une personne a été tuée et deux autres blessées dans l'effondrement d'un hangar à Gourel Serigne, un quartier de la ville de Matam (nord), a appris l'APS auprès de la famille du défunt.

Le hangar s'est effondré au moment où une pluie tombait sur la ville, dimanche, selon la même source.

"À Kaolack, les circonstances de l'effondrement d'un bâtiment font encore l'objet d'évaluations", a souligné le ministère de l'Intérieur.

"Dès les premières alertes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a instruit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'administration territoriale de renforcer la mobilisation et la coordination des interventions", assurent ses services.

Les gouverneurs, préfets et sous-préfets assurent, au niveau local, la coordination des secours, l'évaluation des dégâts, l'assistance aux sinistrés et la sécurisation des zones exposées, ajoutent-ils.

"Les opérations se poursuivent et le bilan demeure évolutif", a précisé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, appelant les populations à la "plus grande vigilance, en particulier à éviter les voies submergées et les bâtiments fragilisés".