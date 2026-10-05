Sénégal: 'Hidden, sous les masques', un premier roman axé sur les ressorts de la vengeance

Dakar — "Hidden, sous les masques", premier livre du jeune écrivain sénégalais Salif Sagna, porte sur les ressorts psychologiques du besoin de vengeance, sur fond de secrets enfouis, de rapports de pouvoir et leurs conséquences sur le quotidien.

Publié en décembre 2025, aux éditions Le Lys Bleu, l'ouvrage de 140 pages a été présenté au cours d'une cérémonie de dédicace tenue ce week-end à Dakar.

Il raconte l'histoire de Tidiane et Safiatou, deux jeunes qui, après la mort mystérieuse de leurs parents, infiltrent la puissante famille Al-Maktoum, à Dubaï, en se faisant passer pour un couple de domestiques, afin de découvrir la vérité et de se venger, a expliqué l'auteur.

"J'ai choisi Hidden parce que tout est dissimulé dans le livre. C'est au lecteur de chercher. Tout le monde cache des choses, que ce soient les protagonistes ou les antagonistes", a-t-il ajouté lors de la cérémonie de présentation de son premier roman.

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"J'aimerais montrer aux lecteurs ce que la haine peut faire [...], et comment la vengeance peut nous affecter et affecter les autres", a-t-il indiqué.

Âgé de 19 ans, Salif Sagna, passionné de lecture dès son enfance, affirme avoir achevé l'écriture de ce premier roman à 17 ans.

"Écrire, c'est ce que je suis. Sans l'écriture, je ne suis pas Salif Sagna", a-t-il déclaré.

Le jeune auteur, actuellement inscrit en licence de sciences à l'Institut supérieur de management (ISM) à Dakar, travaille sur le deuxième tome de "Hidden", dont l'écriture est achevée aux deux tiers, dit-il.

Ce nouvel ouvrage, dont la sortie est prévue pour mi-2027, sera davantage centré sur le Sénégal, avec plus d'émotion et de suspense, promet le jeune écrivain.

Salif Sagna envisage également une adaptation audiovisuelle de son roman et dit avoir déjà pris contact avec des sociétés de production, notamment Yvonne Croud et Marodi.

S'adressant aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, il leur conseille d'écrire, même s'ils ne parviennent pas à publier, estimant que l'écriture doit avant tout rester un plaisir.