Afrique: 190 migrants sénégalais à bord de trois pirogues sont arrivés au Maroc entre vendredi et dimanche

Dakar — Trois pirogues transportant 190 migrants sénégalais dont une soixantaine d'enfants sont arrivées entre vendredi et dimanche à Dakhla, une localité du sud marocain, a appris l'APS de source autorisée.

"Cette semaines 3 pirogues sont arrivées à Dakhla les 02 et 04 octobre avec un total de 190 compatriotes à bord dont 60 enfants mineurs et 01 femme", a notamment fait savoir.

Elle souligne que le nombre relativement élevé d'enfants pose de sérieux problèmes, certains mineurs ayant notamment voyagé avec leurs pères biologiques, leurs oncles ou leurs frères.

Les trois pirogues arrivées sur les côtes marocaines navires ont pris le départ de la Gambie et de Saint Louis, une ville du nord du Sénégal, d'après les témoignages des migrants secourus Les passagers de ces embarcations avaient entrepris ce voyage en mer pour rejoindre l'Espagne.

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Au moins, 300 Sénégalais candidats à l'émigration irrégulière séjournent présentement dans les centres d'accueil de migrants de Bir-Guindouz et d'Al Argoub, fait savoir la source, signalant une recrudescence des tentatives d'émigration aussi bien à partir des côtes gambiennes que sénégalaises durant les mois d'août et septembre.

"Durant cette même période, plusieurs tentatives d'émigration irrégulière à partir du littoral marocain ont échoué occasionnant l'arrestation d'une trentaine d'organisateurs et de capitaines de navires dont des Sénégalais", informe la même source.