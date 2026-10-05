Afrique: 190 migrants sénégalais à bord de trois pirogues sont arrivés au Maroc entre vendredi et dimanche

4 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Trois pirogues transportant 190 migrants sénégalais dont une soixantaine d'enfants sont arrivées entre vendredi et dimanche à Dakhla, une localité du sud marocain, a appris l'APS de source autorisée.

"Cette semaines 3 pirogues sont arrivées à Dakhla les 02 et 04 octobre avec un total de 190 compatriotes à bord dont 60 enfants mineurs et 01 femme", a notamment fait savoir.

Elle souligne que le nombre relativement élevé d'enfants pose de sérieux problèmes, certains mineurs ayant notamment voyagé avec leurs pères biologiques, leurs oncles ou leurs frères.

Les trois pirogues arrivées sur les côtes marocaines navires ont pris le départ de la Gambie et de Saint Louis, une ville du nord du Sénégal, d'après les témoignages des migrants secourus Les passagers de ces embarcations avaient entrepris ce voyage en mer pour rejoindre l'Espagne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au moins, 300 Sénégalais candidats à l'émigration irrégulière séjournent présentement dans les centres d'accueil de migrants de Bir-Guindouz et d'Al Argoub, fait savoir la source, signalant une recrudescence des tentatives d'émigration aussi bien à partir des côtes gambiennes que sénégalaises durant les mois d'août et septembre.

"Durant cette même période, plusieurs tentatives d'émigration irrégulière à partir du littoral marocain ont échoué occasionnant l'arrestation d'une trentaine d'organisateurs et de capitaines de navires dont des Sénégalais", informe la même source.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.