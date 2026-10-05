Afrique: Le président de Business Africa, Baïdy Agne, discute de questions économiques 'majeures' avec les présidents béninois et français

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de Business Africa, Baïdy Agne, a discuté de plusieurs questions économiques "majeures" avec les présidents béninois et français, Romuald Wadagni et Emmanuel Macron, a-t-on appris de cette confédération d'organisations patronales.

M. Agne s'est entretenu avec les chefs d'État béninois et français lors d'un dîner qui s'est tenu au palais de l'Élysée, dimanche 4 octobre, selon un communiqué de Business Africa.

L'ouverture du Bénin aux investisseurs privés africains et français et "la dynamique des flux d'investissements privés en Afrique depuis le sommet de Nairobi" en mai dernier font partie des sujets "majeurs" dont ont discuté les trois personnalités, selon le communiqué.

Baïdy Agne, Romuald Wadagni et Emmanuel Macron ont abordé aussi "les enjeux et perspectives d'industrialisation en Afrique, la création de valeurs au bénéfice de la jeunesse [et] la mise en oeuvre des projets d'investissements dans les chaînes de valeur".

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"Monsieur Emmanuel Macron a invité le président de Business Africa, monsieur Baïdy Agne, également président du Conseil national du patronat du Sénégal, à un dîner présidentiel de travail au palais de l'Élysée, ce dimanche 4 octobre 2026", annonce Business Africa.

"Ce dîner présidentiel [...] s'inscrit dans le cadre du suivi de la réalisation des projets d'investissements croisés retenus lors du sommet Afrique-France [...] de Nairobi, les 11 et 12 mai 2026", explique la même source.

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