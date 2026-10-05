Sénégal: JOJ Dakar 2026 - la Fondation Abdou-Diouf Sport et Vertu appelle à une mobilisation massive des Sénégalais

Dakar — Le président de la Fondation Abdou-Diouf Sport et Vertu, Moustapha Tall, a lancé un appel, dimanche, à Dakar, à une mobilisation massive des Sénégalais autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Les JOJ ne sont pas seulement des jeux de stade. Ce sont les jeux de chacun d'entre nous", a lancé M. Tall lors d'une randonnée pédestre organisée par ladite fondation, la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Il ajoute que chaque Sénégalais doit contribuer à la réussite de cet évènement, dont le Sénégal a l'honneur d'accueillir la première édition prévue en Afrique.

Le président de la Fondation Abdou-Diouf Sport et Vertu

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Moustapha Tall invite ses compatriotes à faire preuve de discipline, d'hospitalité et de respect envers les délégations étrangères.

La Fondation Abdou-Diouf Sport et Vertu, créée dans les années 1980, promeut plusieurs valeurs, dont le fair-play, la solidarité, le respect de l'autre, de l'environnement et de soi-même, l'excellence sportive et le développement social, l'effort, l'intégrité, le civisme et le mérite, a-t-il rappelé.

Le directeur général de la BNDE, Mamadou Faye

La randonnée pédestre était placée sous le signe de la promotion du civisme et de la santé.

Elle a réuni des sportifs, des acteurs culturels, des leaders d'organisations économiques, politiques et des médias.

Le directeur général de la BNDE, Mamadou Faye, a appelé les Sénégalais, à la suite de Moustapha Tall, à une "forte mobilisation" autour des JOJ Dakar 2026.