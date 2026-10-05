Madagascar: Itasy - Les jeunes artistes s'offrent un espace de travail

Un nouvel espace d'accompagnement vient d'ouvrir à Miarinarivo. L'objectif est de permettre aux porteurs de projets de mieux structurer leurs activités et d'en tirer des débouchés professionnels.

Les jeunes talents artistiques d'Itasy disposent désormais d'un nouvel espace pour développer leurs compétences et transformer leur créativité en activité professionnelle. Les infrastructures du Tosik'Art de Miarinarivo, dans la région Itasy, ont été rénovées, améliorées et officiellement inaugurées. Le site doit servir de point d'appui aux jeunes artistes et aux acteurs culturels de la région.

Au-delà de la rénovation d'un bâtiment, l'objectif affiché est de rapprocher les dispositifs d'accompagnement des jeunes porteurs de projets artistiques. Le bureau du Tosik'Art est installé avec celui de la Direction régionale de la Communication et de la Culture. Cette présence locale doit faciliter l'accès aux informations, aux soutiens et aux opportunités pour les artistes qui souhaitent structurer leurs activités.

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Pour le ministère de la Communication et de la Culture, la création artistique ne doit pas se limiter à l'expression d'un talent. Elle peut également devenir une source de revenus et contribuer à la création d'emplois. Le dispositif vise ainsi les jeunes qui souhaitent faire de leur savoir-faire artistique une activité durable. Cette orientation inscrit la culture dans une logique de développement social et économique.

Difficultés d'accès

La proximité constitue l'un des principaux enjeux. Les jeunes artistes en région sont souvent confrontés à des difficultés d'accès aux structures d'accompagnement et aux espaces de promotion. La présence du Tosik'Art à Miarinarivo doit leur permettre de bénéficier d'un interlocuteur plus proche et de disposer d'un cadre pour développer leurs projets. À terme, cette dynamique peut également favoriser l'émergence d'activités culturelles locales et renforcer l'économie de la région.

Le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, a insisté sur la nécessité de changer les mentalités pour faire progresser le secteur. « Le changement d'état d'esprit est la première réforme », a-t-il déclaré, en appelant à une mobilisation collective autour du développement de la culture.

La rénovation du site soulève toutefois la question de la gestion des infrastructures publiques. Selon les responsables présents, le bâtiment avait été construit sous une précédente administration avec des fonds publics, mais s'était dégradé avant même d'être pleinement utilisé. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarisona, a rappelé que ces infrastructures appartiennent à la population et que leur réhabilitation doit répondre à son intérêt. Il a également insisté sur la lutte contre la corruption.

Le ministre a par ailleurs plaidé pour une augmentation du budget consacré à son département, afin de répondre davantage aux besoins de la population. Cette demande concerne notamment la réhabilitation des médias publics confrontés à des problèmes matériels dans plusieurs régions.