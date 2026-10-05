Madagascar: Enseignement supérieur - Des universités renforcent l'employabilité des diplômés

Les acteurs de l'enseignement supérieur se sont réunis, vendredi 2 octobre, à l'Hôtel Panorama, à Antananarivo, pour réfléchir aux moyens de renforcer l'employabilité des diplômés. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l'Ambassade de France à Madagascar et l'Agence universitaire de la Francophonie, l'atelier a porté sur la professionnalisation des formations et le rapprochement avec le monde de l'emploi.

Les échanges ont notamment porté sur les actions à mettre en place pour mieux préparer les étudiants à leur insertion professionnelle. Les participants ont été répartis en quatre groupes de travail. Le premier s'est penché sur la qualité des formations et leur adéquation avec les besoins de l'emploi. Le deuxième a travaillé sur la professionnalisation et les compétences transversales. Les deux autres groupes ont abordé les structures d'appui à l'employabilité et le statut d'étudiant-entrepreneur.

Chaque groupe disposait d'une heure et demie pour dresser un état des lieux, identifier les points à renforcer et proposer des actions concrètes. L'objectif est de faire émerger des pistes applicables dans les établissements et de mieux définir le rôle des différents acteurs.

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L'atelier s'inscrit dans le projet Tafa, financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et mis en oeuvre depuis 2024 par l'Agence universitaire de la Francophonie et Humanité & Inclusion dans quatre régions de Madagascar. Le projet a déjà permis de mettre en place trois programmes de formations universitaires en alternance. Un Parcours d'aide à la réussite a également accompagné deux cent soixante-quinze étudiants, avec des certifications internationales, le développement de compétences transversales et un appui à l'idéation de projets.

La rencontre réunit ainsi acteurs universitaires, structures d'accompagnement, partenaires institutionnels et monde socio-économique pour dégager des mesures susceptibles de rapprocher davantage les formations des réalités de l'emploi.