Madagascar: Circulation - Des auto-écoles dénoncent des établissements non homologués

Les offres de formation à la conduite se multiplient sur les réseaux sociaux, au grand dam du syndicat des auto-écoles, qui les juge irrégulières. «Même propriétaire d'un véhicule, nul ne peut enseigner la conduite à titre particulier contre rémunération : le passage par une auto-école est obligatoire. Il ne s'agit pas de défendre nos intérêts, mais de protéger des vies», a insisté Christian Manitra, vice-président du syndicat des écoles de conduite à Madagascar, samedi.

La création d'une auto-école en bonne et due forme exige de nombreuses démarches. « Seuls les véhicules affectés à cet usage, ayant passé le contrôle technique et équipés d'un double pédalier, peuvent servir à l'apprentissage. La formation doit être assurée par un moniteur titulaire d'une autorisation d'enseigner et d'une carte professionnelle de moniteur d'auto-école. L'établissement doit en outre disposer de locaux conformes aux dimensions exigées par l'État pour obtenir son autorisation d'ouverture », explique Lalanirina Andriambolololona, présidente du syndicat des auto-écoles d'Antananarivo.

Selon les professionnels, ces moniteurs improvisés n'auraient ni formation ni autorisation d'enseigner. Ils rappellent que l'apprentissage de la conduite ne se fait pas en deux ou trois jours : la formation théorique et pratique nécessite au moins un mois avant de pouvoir se présenter à l'examen. À leurs yeux, un apprentissage aussi sommaire pourrait faire des élèves un danger pour les autres usagers de la route.