Madagascar: Judo / Championnat du monde - Natacha Razafindrakalo échoue aux huitièmes

Deux combats, une victoire. La première représentante malgache, Natacha Emiliame Razafindrakalo, a échoué aux huitièmes de finale du championnat du monde des seniors qui se déroule du 4 au 10 octobre dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan.

Engagée dans la catégorie des -48 kg, Natacha, âgée de 23 ans et classée 61e mondiale, s'est inclinée au deuxième combat hier devant la Chinoise Zhuang Wenna, de 25 ans et classée 4e mondiale. Cette dernière était médaillée d'or au Grand Prix de Qindao, en Chine, en juin, médaillée d'argent au Grand Slam d'Ulaanbaatar le même mois et médaillée de bronze au Grand Slam de Dushanbe en mai.

Natacha a été, quant à elle, médaillée d'or à l'Open de Johannesburg en juin et à l'Open de Pretoria en avril 2025. Elle terminait septième au championnat d'Afrique en avril. Au premier combat comptant pour les seizièmes de finale, Natacha avait défait l'Azerbaïdjanaise Hamidova Shafag, de 26 ans, classée 34e mondiale, qui terminait cinquième au championnat d'Europe seniors en avril et au Grand Slam de Kazakhstan en mai.

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L'olympienne de Paris, âgée de 22 ans, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, du JC Saint Michel, engagée dans la catégorie des -70 kg, montera sur le tatami le jeudi 8 octobre. Classée 22e mondiale, Laura décrochait la médaille d'argent à l'Open de Johannesburg en juin et le bronze au championnat d'Afrique en avril.

Et l'autre combattante du JC Saint Michel et troisième porte-fanion, âgée de 31 ans, Hajanirina Zo Andriambolona, chez les -78 kg, bouclera la participation malgache le vendredi 9 octobre. Elle occupe le 54e rang mondial. Zo était classée 5e au dernier sommet africain. En 2025, elle avait arraché l'or de l'Open de Dakar en mars et l'argent de l'Open d'Abidjan.