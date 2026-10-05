Madagascar: Volleyball / Championnat de Madagascar 1D - Quatrième doublé consécutif pour la GNVB

Les finales du championnat de Madagascar de première division ont une nouvelle fois été dominées par la Gendarmerie nationale volleyball, samedi, au gymnase d'Ankorondrano.

Les Gendarmes restent intouchables. La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a réalisé son quatrième doublé consécutif. Les deux finales, disputées exclusivement entre équipes d'Analamanga, étaient une réédition de celles de 2025. Les volleyeuses de Betongolo se sont imposées au bout du suspense face à leur principal rival, Squad-X, par 3 sets à 2, après un duel de près de deux heures et demie.

Hoby, Fifih et Sarah, de la GNVB1, ont su profiter des fautes directes de l'équipe adverse au service et en réception pour remporter le premier set (25/11). Finaliste de la précédente édition, Squad-X a redressé la barre au deuxième set. Ihoby et ses coéquipières ont été efficaces au bloc et sont revenues à un set partout (25/19). Relancées, elles ont maintenu la pression et remporté le troisième set (25/13). Andry a été très efficace en réception et en défense, tandis que Nadia a été impériale à la passe.

Renversement de situation

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Supérieures physiquement, les Gendarmes ont égalisé à deux sets partout en remportant la quatrième manche (25/10). Squad-X a mené pendant une grande partie du début du tie-break, avec un ou deux points d'avance, avant que la GNVB1 ne revienne à 9 partout.

Squad-X n'a pas concrétisé sa première balle de match à 14-13. La Gendarmerie est revenue au score avant de décrocher sa quatrième étoile d'affilée (16/14).

« La finale a été très disputée. Nous avons tout fait pour rester concentrés et éviter les fautes directes malgré l'avance de l'équipe adverse », a confié le coach de la GNVB1, Tahiry Andrianaivo. « Toutes les équipes participantes avaient bien préparé ce championnat. Nous avons fait la différence grâce à notre expérience », se réjouit l'attaquante et pièce maîtresse de la GNVB, Hobisoa Randrianasolo.

« Les filles ont manqué de concentration. Nous avons mené, puis nous nous sommes fait rattraper. Nous avons eu du mal à gérer le tie-break », regrette l'entraîneur de Squad-X, Aimé Bouda Douraline.

Comme l'an passé, la finale masculine a été une affaire entre Gendarmes. L'équipe première, composée notamment d'Irina, de Tolotra et de Jessy, a conservé son titre en battant la deuxième équipe, qui alignait Mamode, Odilon, Fara et Jones, par 3 sets à 1 (25/20, 22/25, 25/15, 26/24). Il s'agit du quatorzième titre consécutif de la Gendarmerie.